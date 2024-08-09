В Габале прошел фестиваль ”Тайна одной профессии"

В Габале прошел фестиваль "Тайна одной профессии", организованный Государственным агентством по профессиональному образованию и Габалинским Государственным центром профессионального образования.

В Габале прошел фестиваль "Тайна одной профессии", организованный Государственным агентством по профессиональному образованию и Габалинским Государственным центром профессионального образования.

Как сообщает северо-западное бюро Report, студенты профессиональных учебных заведений из Габалы, Исмаиллы, Гаха, Шеки и Кюрдамира продемонстрировали свои навыки в сферах туризма, промышленности, сельского хозяйства, ИКТ и общественного питания.

В рамках фестиваля состоялись выставки, мастер-классы, викторины. Победители конкурсов получили ценные призы, а участники узнали о секретах различных профессий.

Цель мероприятия - расширение сферы профессионального образования и активное вовлечение молодежи и всех заинтересованных сторон.