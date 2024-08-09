О нас

В Габале прошел фестиваль ”Тайна одной профессии"

В Габале прошел фестиваль ”Тайна одной профессии" В Габале прошел фестиваль "Тайна одной профессии", организованный Государственным агентством по профессиональному образованию и Габалинским Государственным центром профессионального образования.
Kультурная политика
9 августа 2024 г. 20:26
В Габале прошел фестиваль ”Тайна одной профессии

В Габале прошел фестиваль "Тайна одной профессии", организованный Государственным агентством по профессиональному образованию и Габалинским Государственным центром профессионального образования.

Как сообщает северо-западное бюро Report, студенты профессиональных учебных заведений из Габалы, Исмаиллы, Гаха, Шеки и Кюрдамира продемонстрировали свои навыки в сферах туризма, промышленности, сельского хозяйства, ИКТ и общественного питания.

В рамках фестиваля состоялись выставки, мастер-классы, викторины. Победители конкурсов получили ценные призы, а участники узнали о секретах различных профессий.

Цель мероприятия - расширение сферы профессионального образования и активное вовлечение молодежи и всех заинтересованных сторон.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə “Bir Peşənin Sirri” festivalı keçirilib

Другие новости из категории

В Дашкесане состоялся фестиваль Яйлаг
ФотоВ Дашкесане состоялся фестиваль "Яйлаг"
3 августа 2024 г. 22:09
В Азербайджане начинается отбор исполнителя и песни на Евровидение-2025
В Азербайджане начинается отбор исполнителя и песни на Евровидение-2025
3 августа 2024 г. 21:39
Посол США поздравил с Днем азербайджанского алфавита и языка
ВидеоПосол США поздравил с Днем азербайджанского алфавита и языка
1 августа 2024 г. 16:27
Тысячелетний храм в Шеки нуждается в реставрации
ФотоТысячелетний храм в Шеки нуждается в реставрации
28 июля 2024 г. 18:40
Утверждены границы и охранная зона заповедника Туг
Утверждены границы и охранная зона заповедника "Туг"
25 июля 2024 г. 12:09
В Загульбе изучат старое здание Детского туберкулезного санатория с точки зрения его исторической значимости
В Загульбе изучат старое здание Детского туберкулезного санатория с точки зрения его исторической значимости
15 июля 2024 г. 15:17
Клип на азербайджанскую песню Карабах, присвоенную армянским исполнителем, удалили с YouTube
Клип на азербайджанскую песню "Карабах", присвоенную армянским исполнителем, удалили с YouTube
12 июля 2024 г. 21:48
В Огузском районе обнаружены могилы периода раннего средневековья
ФотоВ Огузском районе обнаружены могилы периода раннего средневековья
11 июля 2024 г. 11:54
Азербайджан потребовал от Армении наказать виновных в плагиате песни Карабах
Азербайджан потребовал от Армении наказать виновных в плагиате песни "Карабах"
10 июля 2024 г. 19:10
В кинотеатрах CineMastercard начался показ турецкого фильма Emanet
В кинотеатрах CineMastercard начался показ турецкого фильма Emanet
9 июля 2024 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi