В Габале пройдет выставка мексиканской художницы

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Мексика и Азербайджан обладают большим потенциалом для сотрудничества в различных областях".

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Мексики, об этом заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини на встрече с главой Исполнительной Власти Габалинского района Сабухи Абдуллаевым.

На встрече, глава ИВ рассказал о древней истории Габалы, ее значительной роли в развитии промышленности и туризма в Азербайджане. Были подчеркнуты последние работы по обновлению и модернизации инфраструктуры района, что превратило его в важную туристическую зону.

Посол Лабардини отметил динамику развития двусторонних отношений и рассмотрел необходимым осуществление обмена опытом в различных сферах, включая туризм.

К тому же, на встрече было достигнуто соглашение о проведении 14 июня 2016-го года, в городе Габала, выставки произведений мексиканской художницы Маргариты Моралес. Отметилось, что Баку уже знаком с творчеством этой художницы, благодаря выставке, проведенной в июне 2015-го года. В рамках сотрудничества с регионами страны, посольство Мексики в ходе 2016-го года проведет ряд таких выставок в различных городах Азербайджана.

В заключении встречи, стороны выразили намерение продолжать укреплять двусторонние связи.

В ходе визита, посол Мексики посетил Центры Культуры Габалы, Центр Гейдара Алиева и Краеведческий музей района.