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    В Габале пройдет выставка мексиканской художницы

    ​Посол: Мексика и Азербайджан обладают большим потенциалом для сотрудничества в различных областях

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Мексика и Азербайджан обладают большим потенциалом для сотрудничества в различных областях".

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Мексики,  об этом заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини на встрече с главой Исполнительной Власти Габалинского района Сабухи Абдуллаевым.

    На встрече, глава ИВ рассказал о древней истории Габалы, ее значительной роли в развитии промышленности и туризма в Азербайджане. Были подчеркнуты последние работы по обновлению и модернизации инфраструктуры района, что превратило его в важную туристическую зону.

    Посол Лабардини отметил динамику развития двусторонних отношений и рассмотрел необходимым осуществление обмена опытом в различных сферах, включая туризм.

    К тому же, на встрече было достигнуто соглашение о проведении 14 июня 2016-го года, в городе Габала, выставки произведений мексиканской художницы Маргариты Моралес. Отметилось, что Баку уже знаком с творчеством этой художницы, благодаря выставке, проведенной в июне 2015-го года. В рамках сотрудничества с регионами страны, посольство Мексики в ходе 2016-го года проведет ряд таких выставок в различных городах Азербайджана.

    В заключении встречи, стороны выразили намерение продолжать укреплять двусторонние связи.

    В ходе визита, посол Мексики посетил Центры Культуры Габалы, Центр Гейдара Алиева и Краеведческий музей района.

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