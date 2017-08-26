Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Габале начался V Международный фестиваль варенья.

Как сообщает Report, в фестивале принимают участие команды из 25 стран.

Президент Центра национальной кулинарии Азербайджана Тахир Амирасланов отметил, что эти команды представляют Турцию, Россию, Ливан, Великобританию, Узбекистан, Пакистан, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Словакию, Украину, Иран, Казахстан, Сербию и до.

По его словам, в фестивале участвуют около 35 регионов Азербайджана, предприятия, производящие варенье промышленным путем.

Для участия в фестивале в Габалу прибыли президент Всемирной ассоциации кулинарных сообществ (WACS) Томас Гуглер, президент Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) Гекхан Туфан и генсек Али Троболиси.

С целью пропаганды культуры и национальной кулинарии Азербайджана на фестивале варенья в Габале кондитерами приготовлены различные варенья и представлены для местных жителей и прибывших в район иностранных гостей.

В конце мероприятия будут награждены победители.