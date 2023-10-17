О нас

В Физули впервые отмечают День Города

В Физули впервые отмечают День Города Жители Физули сегодня впервые отмечают день города.
Kультурная политика
17 октября 2023 г. 12:45
В Физули впервые отмечают День Города

Сегодня в Физули впервые торжественно отмечается День города.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в праздничном мероприятии, посвященном Дню города, принимают участие депутаты, дипломаты зарубежных стран, жители Физули, семьи шехидов, гази и ветераны, представители общественности.

С концертной программой выступают известные мастера культуры Азербайджана.

Следует отметить, что учреждение Дня города Физули приурочено к дате освобождения Физули Азербайджанской армией от армянской оккупации. В этом году 17 октября исполняется 3 года со дня освобождения города от армянских оккупантов.

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым 31 июля этого года, День города Физули будет ежегодно торжественно отмечаться 17 октября.

Сегодня в Физулинском районе стремительными темпами продолжаются работы по строительству и реконструкции. В городе восстанавливается инфраструктура, возводятся жилые дома, отстраиваются села, открыт международный аэропорт. В рамках программы "Великое возвращение" уже обеспечено возвращение в Физули группы жителей города.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə ilk dəfə Şəhər Günü qeyd olunur

Экслюзивные новости

Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi