В Физули впервые отмечают День Города

Жители Физули сегодня впервые отмечают день города.

Сегодня в Физули впервые торжественно отмечается День города.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в праздничном мероприятии, посвященном Дню города, принимают участие депутаты, дипломаты зарубежных стран, жители Физули, семьи шехидов, гази и ветераны, представители общественности.

С концертной программой выступают известные мастера культуры Азербайджана.

Следует отметить, что учреждение Дня города Физули приурочено к дате освобождения Физули Азербайджанской армией от армянской оккупации. В этом году 17 октября исполняется 3 года со дня освобождения города от армянских оккупантов.

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым 31 июля этого года, День города Физули будет ежегодно торжественно отмечаться 17 октября.

Сегодня в Физулинском районе стремительными темпами продолжаются работы по строительству и реконструкции. В городе восстанавливается инфраструктура, возводятся жилые дома, отстраиваются села, открыт международный аэропорт. В рамках программы "Великое возвращение" уже обеспечено возвращение в Физули группы жителей города.