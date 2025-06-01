О нас

В Физули по случаю Международного дня защиты детей прошел фестиваль "Мой Карабах"

В Физули по случаю Международного дня защиты детей прошел фестиваль "Мой Карабах" В Центре детского творчества имени Курмангазы в Физули по случаю Международного дня защиты детей прошел фестиваль для школьников учебных заведений освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Kультурная политика
1 июня 2025 г. 17:53
В Физули по случаю Международного дня защиты детей прошел фестиваль Мой Карабах

В Центре детского творчества имени Курмангазы в Физули по случаю Международного дня защиты детей прошел фестиваль для школьников учебных заведений освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В мероприятии приняли участие около 150 учащихся. Целью фестиваля было выявление творческого потенциала детей и эффективная организация их досуга.

В рамках мероприятия были представлены музыкальные выступления школьников, организованы различные развлекательные и интерактивные программы.

Учащиеся также приняли активное участие в акции по посадке деревьев под названием "Сад мира".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоFüzulidə Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə bağlı “Qarabağım mənim” festivalı keçirilib

Другие новости из категории

В Турции состоялся концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибекова
ФотоВ Турции состоялся концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибекова
1 июня 2025 г. 15:09
В Шуше прошел Международный фестиваль детского творчества
ФотоВ Шуше прошел Международный фестиваль детского творчества
1 июня 2025 г. 13:10
В Баку открылся дом-музей народного поэта Расула Рзы
ФотоВ Баку открылся дом-музей народного поэта Расула Рзы
31 мая 2025 г. 19:43
В Тбилиси представлено произведение Мир Джалала Манифест молодого человека на грузинском языке
ФотоВ Тбилиси представлено произведение Мир Джалала "Манифест молодого человека" на грузинском языке
31 мая 2025 г. 12:26
В Университете Гази в Турции открыли Центр преподавания азербайджанского языка
ФотоВ Университете Гази в Турции открыли Центр преподавания азербайджанского языка
30 мая 2025 г. 20:02
В Нахчыване начался фестиваль Гёйча
ФотоВ Нахчыване начался фестиваль "Гёйча"
30 мая 2025 г. 18:03
В Баку пройдет благотворительный концерт Карабахская ночь
В Баку пройдет благотворительный концерт "Карабахская ночь"
29 мая 2025 г. 20:40
Азербайджан будет частично возмещать расходы на производство кино
Азербайджан будет частично возмещать расходы на производство кино
29 мая 2025 г. 17:34
Минкультуры использовало около 83% средств, выделенных из госбюджета в 2024 году
Минкультуры использовало около 83% средств, выделенных из госбюджета в 2024 году
27 мая 2025 г. 10:18
В Баку показан фильм о случаях исламофобии в мире
В Баку показан фильм о случаях исламофобии в мире
26 мая 2025 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi