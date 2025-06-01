В Физули по случаю Международного дня защиты детей прошел фестиваль "Мой Карабах"

В Центре детского творчества имени Курмангазы в Физули по случаю Международного дня защиты детей прошел фестиваль для школьников учебных заведений освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В Центре детского творчества имени Курмангазы в Физули по случаю Международного дня защиты детей прошел фестиваль для школьников учебных заведений освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В мероприятии приняли участие около 150 учащихся. Целью фестиваля было выявление творческого потенциала детей и эффективная организация их досуга.

В рамках мероприятия были представлены музыкальные выступления школьников, организованы различные развлекательные и интерактивные программы.

Учащиеся также приняли активное участие в акции по посадке деревьев под названием "Сад мира".



