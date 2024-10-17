В Физули отмечен День города

По случаю Дня города Физули 17 октября состоялось торжественное мероприятие, организованное Министерством культуры совместно со Специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

По случаю Дня города Физули 17 октября состоялось торжественное мероприятие, организованное Министерством культуры совместно со Специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства, представители Министерства культуры, деятели искусства и другие гости.

Гостям мероприятия были представлены красочные тематические выставки, интересная концертная программа с участием мастеров искусств и творческих коллективов.

Выступивший с речью специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов напомнил, что День города Физули проводится в свободном Физули во второй раз. Назвав бессмертными героями наших шехидов, освободивших эти земли ценой своей жизни и крови, он сказал: "Четыре года назад под руководством победоносного верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева наши храбрые сыновья, сражаясь в нелегких боях, освободили от оккупации город Физули. Сегодня мы все являемся свидетелями восстановительно-строительных работ, проводимых в Физули. Все эти работы проводятся под непосредственным руководством, вниманием и заботой президента Ильхама Алиева".

Отметив, что в настоящее время в Физули проживают 822 семьи, Э.Гусейнов добавил: "Верю, что они очень довольны своими жилищными условиями. Здесь за счет силы и мощи нашего государства для них созданы прекрасные условия. Наши юные жители, наше молодое поколение учится в школе, не имеющей аналога в Азербайджане. Сегодня подрастает решительное молодое поколение победившего государства".

Э.Гусейнов в конце своего выступления выразил благодарность Министерству культуры за высокий уровень организации мероприятия.

Затем был представлен гала-концерт, на котором прозвучали народные песни и произведения композиторов в исполнении певцов - Замига Гусейнова, Эльдениза Мамедова, Эльнура Мамедли, Кенуль Мамедли, Земфиры Ибрагимовой, Орхана Гусейнли, кеманчиста Парвиза Фархадова, тариста Адалята Бехбудова, гитариста Рахмана Мамедли, пианиста Турала Мамедли.

Концертная программа была встречена аплодисментами.

День города Физули завершился вечером грандиозным фейерверком. Красочные выставки, спектакли и композиции, концерты оставили неизгладимый след в памяти жителей Физули, переживающих радость возвращения на родную землю.