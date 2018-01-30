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    В Физули обнаружены относящиеся к бронзовому веку древние камни - ФОТО

    Находка передана в музей
    © Report

    Физули. 30 января. REPORT.AZ/ В Физулинском районе обнаружены относящиеся к бронзовому веку древние камни.

    Об этом карабахскому бюро Reprot сообщила завотделом районного историко-краеведческого музея Наиля Асадли.

    По ее словам, перевозя из реки песок и гравий, жители села Беюк Бехменли нашли фигурные резные камни: "Находка  привлекла внимание местных жителей. Наши сотрудники осмотрели территорию, камни были собраны и доставлены в музей. В ходе первичного расследования выяснилось, что фигурные резные камни ручной работы представляют историческое значение. Для более тщательного изучения относящихся к началу бронзового века овальных и цилиндрических камней, обращено в Национальную академию наук Азербайджана". 

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