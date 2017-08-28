В Финляндии прошла выставка азербайджанского художника - ФОТО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В финском городе Хамелина прошла выставка известного азербайджанская художника, активного члена Азербайджано-финского общества "Достлуг" Чингиза Аббасова.

Об этом Report сообщила председатель общества Тарана Назарова.

Его картины хранятся во многих частных и корпоративных коллекциях мира, а также музее известного немецкого коллекционера Рейнхольда Вюрта, коллекции президента Финляндии Саули Ниинисте.

Новая работа Ч.Аббасова "Човган" представлена в недавно открывшемся в Баку Пресс-центре.

Недавно художник завершил крупную работу (триптих), посвященную Азербайджанскому кавалерийскому полку, участвовавшей в I Мировой войне легендарной "Дикой дивизии".