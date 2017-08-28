 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Финляндии прошла выставка азербайджанского художника - ФОТО

    Выставка состоялась в финском городе Хамелина

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В финском городе Хамелина прошла выставка известного азербайджанская художника, активного члена Азербайджано-финского общества "Достлуг" Чингиза Аббасова. 

    Об этом Report сообщила председатель общества Тарана Назарова. 

    Его картины хранятся во многих частных и корпоративных коллекциях мира, а также музее известного немецкого коллекционера Рейнхольда Вюрта, коллекции президента Финляндии Саули Ниинисте. 

    Новая работа Ч.Аббасова "Човган" представлена в недавно открывшемся в Баку Пресс-центре. 

    Недавно художник завершил крупную работу (триптих), посвященную Азербайджанскому кавалерийскому полку, участвовавшей в I Мировой войне легендарной "Дикой дивизии". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi