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    В Финляндии азербайджанцы организовали торжество для местных жителей в связи с праздником Новруз

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Действующая в Финляндии молодежная организация Азер-Тюрк в Центре защиты прав детей в городе Эспоо организовала торжество для местных жителей в связи с праздником Новруз.

    Как сообщает Report, руководитель организации Азер-Тюрк Ульвия Джаббарова сказала, что праздник Новруз очень дорог для азербайджанцев.

    "Азербайджанцы независимо от места проживания отмечают этот праздник. В Азербайджане во время бывшего СССР праздник Новруз был под запретом. Несмотря на это национальная традиция не умерла. Мы азербайджанцы отмечаем приход весны даже в Финляндии", - сказала она.

    Представление вызвало интерес у местных жителей, они попросили организовывать мероприятие ежегодно. Финские дети в то же время проявили большой интерес к азербайджанским танцам.

    Отметим, что молодежная организация Азер-Тюрк является членом Европейского конгресса азербайджанцев.  

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