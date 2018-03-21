В Финляндии азербайджанцы организовали торжество для местных жителей в связи с праздником Новруз

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Действующая в Финляндии молодежная организация Азер-Тюрк в Центре защиты прав детей в городе Эспоо организовала торжество для местных жителей в связи с праздником Новруз.

Как сообщает Report, руководитель организации Азер-Тюрк Ульвия Джаббарова сказала, что праздник Новруз очень дорог для азербайджанцев.

"Азербайджанцы независимо от места проживания отмечают этот праздник. В Азербайджане во время бывшего СССР праздник Новруз был под запретом. Несмотря на это национальная традиция не умерла. Мы азербайджанцы отмечаем приход весны даже в Финляндии", - сказала она.

Представление вызвало интерес у местных жителей, они попросили организовывать мероприятие ежегодно. Финские дети в то же время проявили большой интерес к азербайджанским танцам.

Отметим, что молодежная организация Азер-Тюрк является членом Европейского конгресса азербайджанцев.