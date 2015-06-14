В Филармонии состоялся "День Польши", приуроченный к открытию I Европейских игр в Баку

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный церемонии открытия первых Европейских игр. Как сообщает Report, мероприятие "День Польши" организовано Олимпийским комитетом Польши, министерством иностранных дел и министерством спорта и туризма этой страны.

На концерте известный польский пианист Кшиштоф Яблонский совместно с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением польского дирижера Марчина Наленч-Нешеловского представили зрителям композиции Фредерика Шопена, Войцеха Килара. Среди зрителей в качестве почетных гостей присутствовали представители Национального Олимпийского комитета Польши, а также президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки.

В фойе филармонии были также развернуты две выставки. Одна из них посвящена польской архитектуре разных эпох, в том числе памятникам архитектуры Баку, созданных польскими зодчими в начале ХХ века. Вторая выставка, организованная туристической организацией Польши, демонстрировала виды и достопримечательности ряда городов этой страны.

Участники мероприятия также смогли ознакомиться с коллекцией польского дизайнера Наташи Павлученко и отведать блюда польской национальной кухни.