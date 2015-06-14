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    В Филармонии состоялся "День Польши", приуроченный к открытию I Европейских игр в Баку

    Зрителям были представлены композиции Фредерика Шопена, Войцеха Килара

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный церемонии открытия первых Европейских игр. Как сообщает Report, мероприятие "День Польши" организовано Олимпийским комитетом Польши, министерством иностранных дел и министерством спорта и туризма этой страны. 

    На концерте  известный  польский пианист Кшиштоф Яблонский совместно  с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением польского дирижера Марчина Наленч-Нешеловского представили зрителям композиции Фредерика Шопена, Войцеха Килара. Среди зрителей в качестве почетных гостей присутствовали  представители Национального Олимпийского комитета Польши, а также президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки. 

    В фойе филармонии были также  развернуты две выставки. Одна из них посвящена польской архитектуре разных эпох, в том числе памятникам архитектуры Баку, созданных польскими зодчими в начале ХХ века. Вторая выставка, организованная туристической организацией Польши, демонстрировала виды и достопримечательности ряда городов этой страны. 

    Участники мероприятия также  смогли  ознакомиться с коллекцией польского дизайнера Наташи Павлученко и отведать блюда польской национальной кухни. 

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