​В Европарламенте впервые отметили праздник Новруз

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Европарламента, действующих в Бельгии посольств Азербайджана, Афганистана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Кыргызстана, Индии, а также представительства ЮНЕСКО в Евросоюзе впервые в Европарламенте отметили праздник Новруз.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, на праздничном мероприятии присутствовали члены Европарламента, многочисленные представители институтов Евросоюза, аккредитованные в Бельгии и Евросоюзе члены и руководители дипломатических представительств, а также представители бельгийской общественности.

Здесь зачитали адресованное странам-участницам мероприятия поздравительное письмо президента Европарламента Мартина Шульца.

На стенде Азербайджана наряду с национальными сладостями были продемонстрированы книги и брошюры о I Европейских играх "Баку-2015" и туристическом потенциале Азербайджана.