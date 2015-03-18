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    ​В Европарламенте впервые отметили праздник Новруз

    На мероприятии участвовали представители посольств семи стран

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Европарламента, действующих в Бельгии посольств Азербайджана, Афганистана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Кыргызстана, Индии, а также представительства ЮНЕСКО в Евросоюзе впервые в Европарламенте отметили праздник Новруз.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, на праздничном мероприятии присутствовали члены Европарламента, многочисленные представители институтов Евросоюза, аккредитованные в Бельгии и Евросоюзе члены и руководители дипломатических представительств, а также представители бельгийской общественности.

    Здесь зачитали адресованное странам-участницам мероприятия поздравительное письмо президента Европарламента Мартина Шульца.

    На стенде Азербайджана наряду с национальными сладостями были продемонстрированы книги и брошюры о I Европейских играх "Баку-2015" и туристическом потенциале Азербайджана. 

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