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В этом году в Баку состоится открытие регионального офиса ИСЕСКО

В этом году в Баку состоится открытие регионального офиса ИСЕСКО В ближайшие месяцы в Баку состоится церемония открытия регионального офиса Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).
Kультурная политика
18 января 2024 г. 19:14
В этом году в Баку состоится открытие регионального офиса ИСЕСКО

В ближайшие месяцы в Баку состоится церемония открытия регионального офиса Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, об этом говорилось на II консультативной встрече генеральных секретарей национальных комиссий Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и на 44-й сессии Исполнительного совета организации в Джидде.

Было отмечено, что в 2024 году в Азербайджане пройдут 6-й Всемирный форум по межкультурному диалогу и конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Также была подчеркнута важность участия ИСЕСКО и стран-членов этой организации в данных мероприятиях.

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Версия на английском языке Regional office of ICESCO to be opened in Baku this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda ICESCO-nun regional ofisinin açılışı olacaq

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