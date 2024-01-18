В этом году в Баку состоится открытие регионального офиса ИСЕСКО

В ближайшие месяцы в Баку состоится церемония открытия регионального офиса Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, об этом говорилось на II консультативной встрече генеральных секретарей национальных комиссий Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и на 44-й сессии Исполнительного совета организации в Джидде.
Было отмечено, что в 2024 году в Азербайджане пройдут 6-й Всемирный форум по межкультурному диалогу и конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).
Также была подчеркнута важность участия ИСЕСКО и стран-членов этой организации в данных мероприятиях.