В Эстонии открылась выставка азербайджанского художника

В Галерее архитектуры и дизайна в столице Эстонии, Таллине, прошла церемония открытия персональной выставки азербайджанского художника, председателя Азербайджанского творческого центра "Buta Art Studio" Ровшана (Нур) Гулиева.

В Галерее архитектуры и дизайна в столице Эстонии, Таллине, прошла церемония открытия персональной выставки азербайджанского художника, председателя Азербайджанского творческого центра "Buta Art Studio" Ровшана (Нур) Гулиева.

Как сообщает Report, в выставке, прошедшей при организации “Buta Art Studio” и поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие послы Азербайджана и Турции в Эстонии, представители местной общественности.

На выставке было представлено более 70 работ художника на тему “Азербайджанские узоры”.