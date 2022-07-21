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В Эстонии открылась выставка азербайджанского художника

В Эстонии открылась выставка азербайджанского художника В Галерее архитектуры и дизайна в столице Эстонии, Таллине, прошла церемония открытия персональной выставки азербайджанского художника, председателя Азербайджанского творческого центра "Buta Art Studio" Ровшана (Нур) Гулиева.
Kультурная политика
21 июля 2022 г. 17:38
В Эстонии открылась выставка азербайджанского художника

В Галерее архитектуры и дизайна в столице Эстонии, Таллине, прошла церемония открытия персональной выставки азербайджанского художника, председателя Азербайджанского творческого центра "Buta Art Studio" Ровшана (Нур) Гулиева.

Как сообщает Report, в выставке, прошедшей при организации “Buta Art Studio” и поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие послы Азербайджана и Турции в Эстонии, представители местной общественности.

На выставке было представлено более 70 работ художника на тему “Азербайджанские узоры”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEstoniyada azərbaycanlı rəssamın sərgisi açılıb

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