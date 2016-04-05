В Эквадоре состоялась презентация художественного фильма "Судьба правителя"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В университете FLACSO в столице Эквадора Кито состоялась презентация художественного фильма "Судьба правителя" ("Hökmdarın taleyi"). Показ фильма был организован министерством культуры и наследия Эквадора и посольством Азербайджана при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Бразилии и Эквадоре.
На мероприятии посол Азербайджана в Бразилии и Эквадоре Эльнур Султанов предоставил информацию о фильме.
Помимо этого, 31 марта 2016 года состоялась презентация документального фильма "Молитва" ("Dua"), посвященного Ходжалинскому геноциду.
В ходе мероприятий зрителям были представлены различные материалы на испанском языке.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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