В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре с темнокожей актрисой

В генпрокуратуру Египта поступила жалоба с требованием навсегда запретить фильм Netflix о Клеопатре

Советник по правовым вопросам министерства культуры Египта Эссаам Рефаат подал жалобу в местную Генпрокуратуру на платформу Netflix. Он считает, что стриминг нарушил ряд египетских законов, выпустив байопик "Царица Клеопатра". Рефаат требует, чтобы фильм убрали с платформы и запретили к показу. Как передает Report, об этом пишет Egypt Independent.

Чиновник подчеркивает, что Netflix не получил разрешения на пересмотр художественной идеи сериала и способа ее воплощения на экране. Стриминг также не посоветовался с министерством культуры Египта относительно того, как показывать историческую египетскую фигуру.

Проект Netflix, считает Рефаат, можно трактовать как историческую подделку. По его словам, этим сериалом стриминг проявил неуважение к египетской культуре культуре, общественной жизни Египта и археологическому наследию страны. Рефаат требует, чтобы стриминг удалил сериал с платформы и чтобы шоу навсегда запретили к показу.

Премьера мини-сериала "Царица Клеопатра" состоялась 10 мая на Netflix. Главную роль в шоу исполнила темнокожая актриса Джада Пинкетт Смит.