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В Джалилабаде обнаружено миниатюрное изваяние овна эпохи ранней бронзы

В Джалилабаде обнаружено миниатюрное изваяние овна эпохи ранней бронзы В ходе раскопок в поселении Худутепе, расположенном в Джалилабадском районе, обнаружена уникальная историческая находка.
Kультурная политика
30 августа 2023 г. 00:01
В Джалилабаде обнаружено миниатюрное изваяние овна эпохи ранней бронзы

В ходе раскопок в поселении Худутепе, расположенном в Джалилабадском районе, обнаружена уникальная историческая находка.

Об этом местному бюро Report сообщил ведущий научный сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии, доктор философии по истории, археолог Анар Агаларзаде.

По его словам, в древней духовной культуре азербайджанского народа овен исторически был символом изобилия и блага.

"Эта небольшая фигурка овна, найденная при археологических раскопках в слое раннего бронзового века поселения Худутепе, имеет большое значение для изучения тысячелетней истории Мугана", - сказал он.

Отметим, что в ходе предыдущих раскопок в верхнем слое упомянутого поселения были обнаружены образцы материальной культуры эпохи Средневековья, а также другие изваяния овна.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda ilk tunc dövrünə aid miniatür qoç fiquru aşkarlanıb 

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