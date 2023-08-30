В Джалилабаде обнаружено миниатюрное изваяние овна эпохи ранней бронзы

В ходе раскопок в поселении Худутепе, расположенном в Джалилабадском районе, обнаружена уникальная историческая находка.

В ходе раскопок в поселении Худутепе, расположенном в Джалилабадском районе, обнаружена уникальная историческая находка.

Об этом местному бюро Report сообщил ведущий научный сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии, доктор философии по истории, археолог Анар Агаларзаде.

По его словам, в древней духовной культуре азербайджанского народа овен исторически был символом изобилия и блага.

"Эта небольшая фигурка овна, найденная при археологических раскопках в слое раннего бронзового века поселения Худутепе, имеет большое значение для изучения тысячелетней истории Мугана", - сказал он.

Отметим, что в ходе предыдущих раскопок в верхнем слое упомянутого поселения были обнаружены образцы материальной культуры эпохи Средневековья, а также другие изваяния овна.