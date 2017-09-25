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    В Дюссельдорфе отметили 75-летие Муслима Магомаева

    На мероприятии прозвучали песни из репертуара певца

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 23 сентября в Концертном зале Роберта Шумана в Дюссельдорфе (Германия) прошел вечер, посвященный 75-летию Муслима Магомаева.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Германии, на мероприятии присутствовали председатель Совета иностранцев Дюссельдорфа Катарина Кабата, гендиректор Фонда Муслима Магомаева Маргарита Косарева, советник посольства Азербайджана в Германии Марат Кянгярлинский и другие гости.

    Выступившие рассказали о жизни и творчестве Муслима Магомаева.

    На концерте в сопровождении камерного оркестра "Виртуозы Каспия" ("Xəzər virtuozları") в исполнении оперных солистов Ильхама Назарова, Демир и Татьяны Закировых прозвучали песни из репертуара всемирно известных корифеев, в том числе Муслима Магомаева.

    Проживающая в Чехии поэтесса Лала Джафарова прочитала стихи, посвященные памяти Муслима Магомаева.

    Выступившая в конце мероприятия президент Фонда Муслима Магомаева, вдова певца Тамара Синявская выразила признательность организаторам мероприятия, исполнителям и гостям. 

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