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В двух украинских городах воздвигнут памятник Низами Гянджеви

В двух украинских городах воздвигнут памятник Низами Гянджеви Вокруг памятника будут построены фонтаны, созданы другие условия для отдыха жителей города
Kультурная политика
27 мая 2021 г. 14:21
В двух украинских городах воздвигнут памятник Низами Гянджеви

В ботаническом саду Киевского национального университета им.Тараса Шевченко в Украине будет воздвигнут памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Как передает Восточноевропейское бюро Report, в связи с этим между посольством Азербайджана в Украине и Киевским национальным университетом им.Тараса Шевченко заключён меморандум о взаимопонимании.

Меморандум подписали посол Азербайджана Эльмира Ахундова и ректор университета, профессор Владимир Бугров.

Э.Ахундова отметила, что в связи с объявлением распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2021 года "Годом Низами Гянджеви" в украинских городах Киев и Харьков будут воздвигнуты памятники великому мыслителю.

Посол добавила, что в ботаническом саду вокруг памятника Низами Гянджеви также будут выполнены ремонтно-восстановительные работы. Эти работы будут выполнены Объединением бизнесменов и предпринимателей Украины, Азербайджана и Турции. Автором памятника является народный художник Украины, скульптор, наш соотечественник Катиб Мамедов.

В.Бугров в свою очередь выразил удовлетворение установлением в Киеве памятника такому гениальному мыслителю как Низами Гянджеви.

Участвующий в мероприятии председатель Объединения бизнесменов и предпринимателей Украины, Азербайджана и Турции Али Алиев отметил, что вокруг памятника будут построены фонтаны, созданы другие условия для отдыха жителей города.

В завершение было обсуждено повторное подписание соглашения о сотрудничестве между Киевским национальным университетом им.Тараса Шевченко и Бакинским государственным университетом и др. вопросы.

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Версия на английском языке Statue of Nizami Ganjavi to be erected in two Ukrainian cities
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın iki şəhərində Nizami Gəncəvinin heykəli ucaldılacaq

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