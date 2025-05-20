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В Душанбе открылась выставка, посвященная национальному наследию Азербайджана

В Душанбе открылась выставка, посвященная национальному наследию Азербайджана В Душанбе открылась выставка, посвященная национальному наследию Азербайджана
Kультурная политика
20 мая 2025 г. 16:17
В Душанбе открылась выставка, посвященная национальному наследию Азербайджана

В Национальном музее искусств Таджикистана прошла выставка "Национальное наследие, живущее в жемчужинах искусства Азербайджана".

Как сообщает корреспондент Report из Душанбе, в церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров, а также представители министерств культуры обеих стран, сотрудники посольства, деятели культуры и общественности.

Директор Национального музея искусств Таджикистана Иброхимзода Зафаршо Сафо и директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, выступившие на мероприятии, рассказали о культурных связях между двумя странами.

Мероприятие продолжилось выступлениями творческих коллективов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDüşənbədə “Azərbaycanın sənət incilərində yaşayan milli irsi" adlı sərginin nümayişi olub

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