В Душанбе открылась выставка, посвященная национальному наследию Азербайджана

В Душанбе открылась выставка, посвященная национальному наследию Азербайджана

В Национальном музее искусств Таджикистана прошла выставка "Национальное наследие, живущее в жемчужинах искусства Азербайджана".

Как сообщает корреспондент Report из Душанбе, в церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров, а также представители министерств культуры обеих стран, сотрудники посольства, деятели культуры и общественности.

Директор Национального музея искусств Таджикистана Иброхимзода Зафаршо Сафо и директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, выступившие на мероприятии, рассказали о культурных связях между двумя странами.

Мероприятие продолжилось выступлениями творческих коллективов.