В День национальной музыки в Шуше посещены расстрелянные памятники

14:26

В День национальной музыки, отмечаемым в Азербайджане 18 сентября - в день рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, состоялось посещение в Шуше памятников выдающимся азербайджанцам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию в соцсети специального представителя президента Азербайджана в Шуше Айдына Керимова.

Сотрудники специального представительства президента в Шушинском районе и Государственного заповедника города Шуша возложили цветы к памятникам Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля, расстрелянным армянами в период оккупации города.