О нас

В День национального кино состоится показ пяти новых фильмов

В День национального кино состоится показ пяти новых фильмов По случаю Дня национального кино во дворе Центра Гейдара Алиева состоится показ пяти новых фильмов. Три из них – короткометражные фильмы, снятые в рамках конкурса "Великое возвращение".
Kультурная политика
1 августа 2022 г. 13:48
В День национального кино состоится показ пяти новых фильмов

По случаю Дня национального кино во дворе Центра Гейдара Алиева состоится показ пяти новых фильмов. Три из них – короткометражные фильмы, снятые в рамках конкурса "Великое возвращение".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

Он отметил, что азербайджанское кино играет большую роль в развитии общества.

"Развитие азербайджанского кино – один из приоритетов Министерства культуры. В будущем году будет отмечаться 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм". В связи с этим подразумеваются серьезные работы, планы", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Kino Günündə Heydər Əliyev Mərkəzinin həyətində 5 yeni film nümayiş olunacaq

Самое читаемое

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.07.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.07.2022)
26 июля 2022 г. 09:11
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар
27 июля 2022 г. 10:27
Подведомственная Минэкономики компания завершила тендер на 3 млн манатов
Подведомственная Минэкономики компания завершила тендер на 3 млн манатов
27 июля 2022 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi