В День национального кино состоится показ пяти новых фильмов

По случаю Дня национального кино во дворе Центра Гейдара Алиева состоится показ пяти новых фильмов. Три из них – короткометражные фильмы, снятые в рамках конкурса "Великое возвращение".

По случаю Дня национального кино во дворе Центра Гейдара Алиева состоится показ пяти новых фильмов. Три из них – короткометражные фильмы, снятые в рамках конкурса "Великое возвращение".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

Он отметил, что азербайджанское кино играет большую роль в развитии общества.

"Развитие азербайджанского кино – один из приоритетов Министерства культуры. В будущем году будет отмечаться 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм". В связи с этим подразумеваются серьезные работы, планы", - отметил он.