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В Дагестане умер заслуженный артист Азербайджана Мутай Хадулаев

В Дагестане умер заслуженный артист Азербайджана Мутай Хадулаев Заслуженный артист России и Азербайджана Мутай Хадулаев, руководивший оркестром в Государственном академическом ансамбле танца Дагестана "Лезгинка", умер на 81-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр культуры Дагестан
Kультурная политика
30 августа 2021 г. 12:29
В Дагестане умер заслуженный артист Азербайджана Мутай Хадулаев

Заслуженный артист России и Азербайджана Мутай Хадулаев, руководивший оркестром в Государственном академическом ансамбле танца Дагестана "Лезгинка", умер на 81-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Мутай Хадулаевич в последнее время болел коронавирусом. Он скончался на 81-м году жизни. Буквально недавно, в мае месяце ему исполнилось 80 лет", - сказала собеседница агентства.

Мутай Хадулаевич Хадулаев окончил Музыкальное училище им. Чайковского, отделение народных инструментов по классу кеманча в Махачкале.

В 1965 году выступал вместе с Ансамблем им. Александрова в Кремлевском дворце съездов. С 1969 года работал в Государственном академическом заслуженном ансамбле танца Дагестана "Лезгинка". До последнего времени руководил оркестром ансамбля.

Имеет почетные звания: заслуженный артист Дагестана, народный артист Дагестана, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Азербайджана.

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