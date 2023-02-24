В "CinemaPlus" состоится бесплатный показ фильма, посвящённого Ходжалинской трагедии

26 февраля в связи с Ходжалинской трагедией в сети кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" пройдет бесплатный показ фильма "Xoджa", режиссером которого является Вахид Мустафаев. В фильме рассказывается о трагической судьбе двух любящих пар в годы Карабахс

26 февраля в связи с Ходжалинской трагедией в сети кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" пройдет бесплатный показ фильма "Xoджa", режиссером которого является Вахид Мустафаев. В фильме рассказывается о трагической судьбе двух любящих пар в годы Карабахской войны . "Ходжa" считается первым полнометражным фильмом , отражающим в полном масштабе всю трагедию Ходжалы .

В главных ролях снимались Ильгар Мусаев , Нигяр Бахадургызы , Эльмира Ягубова , Мина Советская , Азер Айдемир , а также заслуженный артист Азербайджана Тельман Алиев и Народная артистка Азербайджана Наджиба Гусейнова ..

Коротко о фильме: Двое молодых — Алекпер и Гюнель решают пожениться и подают заявление в ЗАГС . День свадьбы назначают на 25 февраля 1992 года, но вскоре офицера разведки Алекпера вызывают в город Ходжалы , в Карабах , где уже идёт война . Накануне свадьбы, готовясь вернуться в Баку , он выясняет, что город окружён армянскими силами. Перед ним встаёт выбор: вернуться в Баку, где его ждет его невеста Гюнель, или остаться с товарищами в городе и готовиться к бою…

Другая пара — боевой друг Алекпера Юра Чёрный (прототип — Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалёв) и Мехрибан, обычная телеграфистка. Поначалу они относятся друг к другу холодно, но когда наступает время защиты родного края, в них просыпаются настоящие чувства друг к другу. В результате бомбёжки Ходжалы Мехрибан теряет дедушку и бабушку, после чего с оружием в руках встаёт на защиту родного города. Также, в этот день сеть кинотеатров "CinemaPlus" снимут с показа все фильмы комедийного жанра.