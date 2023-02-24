В "CinemaPlus" состоится бесплатный показ фильма, посвящённого Ходжалинской трагедии

26 февраля в связи с Ходжалинской трагедией в сети кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" пройдет бесплатный показ фильма "Xoджa", режиссером которого является Вахид Мустафаев. В фильме рассказывается о трагической судьбе двух любящих пар в годы
В главных ролях снимались
Коротко о фильме: Двое молодых — Алекпер и Гюнель решают пожениться и подают заявление в
Другая пара — боевой друг Алекпера Юра Чёрный (прототип — Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалёв) и Мехрибан, обычная телеграфистка. Поначалу они относятся друг к другу холодно, но когда наступает время защиты родного края, в них просыпаются настоящие чувства друг к другу. В результате бомбёжки Ходжалы Мехрибан теряет дедушку и бабушку, после чего с оружием в руках встаёт на защиту родного города. Также, в этот день сеть кинотеатров "CinemaPlus" снимут с показа все фильмы комедийного жанра.