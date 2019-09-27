В "CinemaPlus" прошёл гала-вечер фильма "Прощай, Шмидт!" - ВИДЕО

В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus" расположенном в ТЦ "Gənclik Mall" состоялся гала-вечер фильма "Прощай, Шмидт!" ("Əlvida, Şmidt!").

Как сообщает Report, фильм снят в жанре трагикомедии по заказу министерства культуры Азербайджана в студии "Mozalan" и первого научно-популярного издательства "YOL".

В этот вечер гостями кинотеатра были творческая команда фильма, актёры, режиссёры, представители СМИ и блогеры.

Режиссер и продюсер фильма Али-Саттар Гулиев. Автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, художник – Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев, художественный руководитель - Лала Казимова.

Главные роли исполняют заслуженный артист Расим Джафаров, актёр Азер Айдемир и актриса Тбилисского Государственного Академического Русского Драматического Театра Мариам Кития.

В ролях - народные артисты Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмаилов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Земфира Садыгова, актриса Гюнель Мамедова, Алихан Раджабов и другие.

Этнический немец Эмиль Шмидт мечтает иммигрировать в Германию. Мечтает и старается достигнуть своей цели, ежемесячно забрасывая посольство ФРГ официальными запросами. Но не все так просто, как казалось ему в самом начале. Его принимают, но лишь в кабинеты. Его слышат, но не слушают. Ему сочувствуют, но не помогают... Удивительная история героя этой картины разделит с нами осеннюю грусть и солнечную радость, разрешит нам переживать за его судьбу и помолчать о смысле жизни. Что может быть выше человеческих ценностей, любви и свободы?

Что может быть ближе нам, чем Родина? Что может быть главнее для человека, жизнь которого может оборваться в любой момент? Поддержку в организации мероприятия оказали: "Cinema Distribution", "Cinemazadeh", ресторан "Taksim kebap", "Red Bull" и "Şeh su".

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.