President
О нас

В CinemaPlus прошел гала-вечер фильма "Efsane"

В CinemaPlus прошел гала-вечер фильма "Efsane" В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, состоялся гала-вечер турецкой комедии "Efsane" компании "Aytaç Media".
Kультурная политика
8 февраля 2024 г. 15:43
В CinemaPlus прошел гала-вечер фильма Efsane

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, состоялся гала-вечер турецкой комедии "Efsane" компании "Aytaç Media".

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие герои фильма Ахмет Курал, Джемиле Джанйурт, Туана Тезсай, а также владелец Айтадж Агдаг и руководитель Эдиз Кенткуран компании "Aytaç Media".

Турецкие гости ответили на вопросы представителей СМИ, прошлись по красной дорожке, раздали автографы и фотографировались со своими фанатами.

Режиссер и сценарист фильма - Сельчук Айдемир.

Главные роли в фильме исполнили Ахмет Курал, Дженгиз Бозкурт и Джамиле Джанйурт.

Коротко о фильме: Садык и его семья, живущие в Чоруме, уже тысячи лет готовят йогурт по семейному рецепту, который известен своим вкусом и целебными свойствами. Старший в семье - Деде, хранит секрет этого легендарного йогурта и готовит его сам. Но все меняет снег, падающий в летний день на крышу дома дедушки... Согласно пророчеству, если летом пойдет снег, Деде обязан поделиться секретом йогурта с кем-то из семьи. Этот секрет давно всех интересовал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCinemaPlus-da “Efsane” filminin qala gecəsi keçirilib

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В прошлом году в Азербайджане трудоустроены около 42 тыс молодых людей
В прошлом году в Азербайджане трудоустроены около 42 тыс молодых людей
2 февраля 2024 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi