В CinemaPlus прошел гала-вечер фильма "Efsane"

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, состоялся гала-вечер турецкой комедии "Efsane" компании "Aytaç Media".

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, состоялся гала-вечер турецкой комедии "Efsane" компании "Aytaç Media".

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие герои фильма Ахмет Курал, Джемиле Джанйурт, Туана Тезсай, а также владелец Айтадж Агдаг и руководитель Эдиз Кенткуран компании "Aytaç Media".

Турецкие гости ответили на вопросы представителей СМИ, прошлись по красной дорожке, раздали автографы и фотографировались со своими фанатами.

Режиссер и сценарист фильма - Сельчук Айдемир.

Главные роли в фильме исполнили Ахмет Курал, Дженгиз Бозкурт и Джамиле Джанйурт.

Коротко о фильме: Садык и его семья, живущие в Чоруме, уже тысячи лет готовят йогурт по семейному рецепту, который известен своим вкусом и целебными свойствами. Старший в семье - Деде, хранит секрет этого легендарного йогурта и готовит его сам. Но все меняет снег, падающий в летний день на крышу дома дедушки... Согласно пророчеству, если летом пойдет снег, Деде обязан поделиться секретом йогурта с кем-то из семьи. Этот секрет давно всех интересовал.