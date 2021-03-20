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В центре Нью-Йорка исполнили азербайджанские танцы по случаю Новруза

В центре Нью-Йорка исполнили азербайджанские танцы по случаю Новруза На Таймс-сквер в центре Нью-Йорка были исполнены национальные азербайджанские танцы
Kультурная политика
20 марта 2021 г. 23:41
В центре Нью-Йорка исполнили азербайджанские танцы по случаю Новруза

На Таймс-сквер в центре Нью-Йорка были исполнены национальные азербайджанские танцы.

Как передает местное бюро Report, накануне праздника Новруз председатель Ассоциации "Азербайджан-Нью-Йорк" Эрджан Ердерали при поддержке директора Центра детского развития My way ("Мой путь") в Бруклине Алёны Бадаловой инициировал проект по ознакомлению общественности и туристов в США с традициями и национальными танцами Азербайджана.

Студенты Центра развития детей My Way, который сохраняет и популяризирует азербайджанскую культуру, искусство, историю, национальную музыку и танцы в Нью-Йорке, танцевали на Таймс-сквер, которую ежедневно посещают тысячи туристов.

В течение двух часов они исполнили несколько ярких разных танцевальных композиций в национальных костюмах. Успешные выступления танцоров привлекли внимание посетителей. Посетители, с интересом наблюдали за танцорами, приветствовали их, фотографировали и снимали на видео.

Активисты Ассоциации "Азербайджан-Нью-Йорк" распространяли буклеты с информацией о празднике Новруз. Наши соотечественники разбивали крашеные яйца, рассказывали собравшимся иностранцам о национальных традициях Азербайджана.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan rəqsləri nümayiş etdirilib

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