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    В Центре мугама состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию АДР

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования Азербайджанской Демократической Республики. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр мугама, на концерте выступили ученики детской музыкальной школы № 11. 

    Центр реализует много проектов, направленных на выявление молодых талантов, поддержку и развитие их творчества. В Центре реализуется крупный проект совместно с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств "Новое поколение приглашает... ", постоянно проходят концерты детских музыкальных школ, Азербайджанской Национальной Консерватории.

    Ученики детской музыкальной школы № 11 исполнили на сцене Центра произведения И.С.Баха, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, В. Монти, С. Рахманинова, К. Караева, Ниязи, Г.Рзаева, Т. Кулива, А.Бабирова и др,

    Отметим, что 22 мая в рамках проекта Международного центра мугама и АГУКИ "Новое поколение приглашает..." состоится яркий концерт, посвященный 100-летию со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

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