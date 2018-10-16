В центре Москвы пройдет фестиваль "Осенние дары Азербайджана"

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В самом центре Москвы, на Тверской площади 17 октября стартует фестиваль "Осенние дары Азербайджана", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В течение пяти дней - вплоть до 21 октября - москвичам и гостям столицы России будет предоставлена возможность познакомиться с богатой историей, культурой, кухней и национальными традициями Азербайджана.

Гости фестиваля смогут приобрести различные дары природы из Азербайджана: хурму, виноград, гранаты, а также сухофрукты, орехи, соки, варенье, молочные продукты, специи. Наряду с этим гости праздника отведают национальные сладости и насладятся настоящим восточным чаепитием в специально открытом Чайном доме.

Кроме того, на выбор будут представлены различные блюда традиционной азербайджанской кухни из лучших ресторанов Москвы: разные виды шашлыка с соусом наршараб, долма, кутабы и многое другое.

Гостей также ждет широкий выбор сувениров, национальных украшений, текстильных изделий и посуды, а также насыщенная культурная программа - выступления Государственного инструментального ансамбля и группы профессиональных танцоров, группы Энвера Садыгова “ГАЙТАГИ” и, наконец, пройдет концерт под руководством Шахрияра Иманова.

В павильоне “Мастерская народных промыслов” специально для посетителей фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы по гравировке медной посуды, плетению корзин из камыша и ивового прута, ковроткачеству, росписи армуд и изготовлению келагаи.

Для маленьких гостей фестиваля будет организован театр сказок, где ребятам покажут традиционные спектакли и предложат поучаствовать в постановках.