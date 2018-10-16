 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В центре Москвы пройдет фестиваль "Осенние дары Азербайджана"

    © РИА "Новости"

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В самом центре Москвы, на Тверской площади 17 октября стартует фестиваль "Осенние дары Азербайджана", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В течение пяти дней - вплоть до 21 октября - москвичам и гостям столицы  России будет предоставлена возможность познакомиться с богатой историей, культурой, кухней и национальными традициями Азербайджана.

    Гости фестиваля смогут приобрести различные дары природы из Азербайджана: хурму, виноград, гранаты, а также сухофрукты, орехи, соки, варенье, молочные продукты, специи. Наряду с этим гости праздника отведают национальные сладости и насладятся настоящим восточным чаепитием в специально открытом Чайном  доме.

    Кроме того, на выбор будут представлены различные блюда традиционной азербайджанской кухни из лучших ресторанов Москвы: разные виды шашлыка с соусом наршараб, долма, кутабы и многое другое.

    Гостей также ждет широкий выбор сувениров, национальных украшений, текстильных изделий и посуды, а также насыщенная культурная программа - выступления Государственного инструментального ансамбля и группы профессиональных танцоров, группы Энвера Садыгова “ГАЙТАГИ” и, наконец, пройдет концерт под руководством Шахрияра Иманова.

    В павильоне “Мастерская народных промыслов” специально для посетителей фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы по гравировке медной посуды, плетению корзин из камыша и ивового прута, ковроткачеству, росписи армуд и изготовлению келагаи.

    Для маленьких гостей фестиваля будет организован театр сказок, где ребятам покажут традиционные спектакли и предложат поучаствовать в постановках.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi