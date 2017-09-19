В Линкольн-центре в Нью-Йорке состоится премьера азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун"

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Линкольн-центре в Нью-Йорке состоится премьера всемирно известной азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун".

Как сообщает Report, представления пройдут с 26 по 29 октября.

В постановке принимает участие танцевальная группа известного хореографа Марка Мориса, которая представит американскому зрителю историю любви Лейли и Меджнуна под музыкальное сопровождение, представляющее собой синтез азербайджанских национальных и западных музыкальных инструментов, в исполнении ансамбля "Шелковый путь" при участии народного артиста Азербайджана, известного ханенде Алима Гасымова и его дочери, заслуженной артистки Фарганы Гасымовой.

Дизайном костюмов займется Говард Ходжкин.