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    В Линкольн-центре в Нью-Йорке состоится премьера азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун"

    В постановке принимает участие танцевальная группа известного хореографа Марка Мориса

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В  Линкольн-центре в Нью-Йорке состоится премьера всемирно известной азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун".

    Как сообщает Report, представления пройдут с 26 по 29 октября.

    В постановке принимает участие танцевальная группа известного хореографа Марка Мориса, которая представит американскому зрителю историю любви Лейли и Меджнуна под музыкальное сопровождение, представляющее собой синтез азербайджанских национальных и западных музыкальных инструментов, в исполнении ансамбля "Шелковый путь" при участии народного артиста Азербайджана, известного ханенде Алима Гасымова и его дочери, заслуженной артистки Фарганы Гасымовой.

    Дизайном костюмов займется Говард Ходжкин.

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