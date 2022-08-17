В центре Киева почтили Муслима Магомаева

В центре Киева почтили память всемирно известного азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева в день его 80-летнего юбилея.

В центре Киева почтили память всемирно известного азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева в день его 80-летнего юбилея.

Как сообщает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Украине.

"Память о выдающемся деятеле высоко чтят в Украине. У Муслима Магомаева были очень крепкие творческие связи с Украиной, он популяризировал украинскую музыку во всем мире. На своих концертах он всегда исполнял украинские песни — «Я смотрю на небо», «Любимая» и другие. В Украине регулярно проходят концерты памяти Магомаева",- отмечается в сообщении.

В сообщении добавляется, что в Трускавце ежегодно проходит международный конкурс вокалистов памяти Муслима Магомаева, который "уже приобрел традиционный характер".