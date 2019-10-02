В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева в рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими состоялось открытие персональной выставки известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина под названием "Азбука памяти". В экспозиции демонстрируется более 20 работ автора.

Как передает Report, в церемонии открытия выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Выступая на открытии выставки, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что в эти дни в нашей стране в очередной раз прошел Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева совместно с Министерством культуры. В рамках фестиваля в различных объектах культуры было проведено около 50 мероприятий, отличавшихся своим разнообразием. "Пользуясь случаем, приветствую гостей, съехавшихся на фестиваль из различных стран мира. В первую очередь благодарю Президента Ильхама Алиева за поддержку, оказываемую в реализации культурных проектов в нашей стране, и объявление этого года "Годом Насими". Выражаю признательность первой леди Мехрибан Алиевой за достойную пропаганду азербайджанской культуры в мире и помощь в реализации такого фестиваля", - отметил он.

Подчеркнув, что в Центре Гейдара Алиева будут представлены работы всемирно известного турецкого скульптора Ахмета Гюнештекина, А.Алакбаров выразил уверенность в том, что выставка вызовет большой интерес. "На бакинской выставке экспонируется также его работа "Памяти Гейдара Алиева", посвященная общенациональному лидеру азербайджанского народа. Это была давняя мечта художника. Сегодня это произведение будет вам представлено. Работа, созданная как знак восхищения Ахмета Гюнештекина гениальной личностью - Гейдаром Алиевым и уважения к нему, написана в смешанной технике".

Выразив удовлетворение открытием выставки в столь грандиозном центре в Баку, Ахмет Гюнештекин расценил нашу столицу как город культуры. "Очень горжусь тем, что моя выставка открылась в таком уникальном с точки зрения архитектуры центре. Увидев первый раз Центр Гейдара Алиева, я был восхищен им. Это уникальное место. Оно является таким же ценным архитектурным образцом, как созданная мною "Комната бессмертия". Я посвятил это произведение великому лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву как дань его памяти. Этой своей работой я постарался отобразить историю Азербайджана и личность Гейдара Алиева. Этот год в то же время является в Азербайджане "Годом Насими". Насими - знаток гениальных слов. Вдохновившись уникальной личностью и поэтическим наследием Имадеддина Насими, я создал свое произведение под названием "Реджм Насими" и тем самым захотел внести вклад в фестиваль. Выражаю Азербайджанскому государству признательность за приглашение на фестиваль", - сказал художник.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.

В работе художника "Реджм Насими", посвященной Имадеддину Насими, отражаются догмы хуруфизма, являющегося литературной и философской ветвью суфизма. Среди экспонируемых произведений есть также известная "Комната бессмертия" художника. Эта грандиозная работа демонстрируется перед зданием Центра Гейдара Алиева. Художник создал "Комнату бессмертия" под влиянием археологических находок, обнаруженных на возвышенности Чобекли на северо-востоке города Шанлыурфа. "Дастан Гильгамеш" и легенда "Нух туфаны" были основными источниками его вдохновения. Произведение, вызвавшее больной резонанс, впервые было продемонстрировано в 2018 году. Над "Комнатой бессмертия" художник работал вместе со 130 людьми разных профессий. Работа состоит из 22 тысяч металлических черепов и частей рога. В его изготовлении было использовано 35 тонн алюминия.

Отметим, что одна из главных фигур современного турецкого искусства - Ахмет Гюнештекин родился в 1966 году. Занимавшийся рисованием с пяти лет Гюнештекин приехал в Стамбул в 1981 году. Свою первую студию он создал в Стамбуле в 1997 году. В 2003 году в Центре культуры Ататюрка он открыл свою первую большую выставку под названием "Цвета после тьмы". В 2005 году реализовал документальный проект "По следам солнца". В 2010 году Гюнештекин основал Центр искусств в Стамбуле. В 2013 году он открыл свою первую международную выставку в Венеции и начал сотрудничать с галереей Мальборо (Marlborough).

Выставка художника в Центре Гейдара Алиева продлится до 31 марта 2020 года.