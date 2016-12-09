В Центре Гейдара Алиева выступил вокальный секстет "Take 6"

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева с концертом выступил известный вокальный секстет "Take 6".

Как сообщили Report из центра, музыканты группы Клод Макнайт, Марк Кибл, Джоэль Кибл, Дэйв Томас, Элвин Чеа, Кристиан Дэнтли подготовили для бакинских зрителей интересный концерт со своеобразными импровизациями и синтезом различных направлений.

Группа исполнила известный хит Чарли Чаплина "Smile", композиции Питера Гэбриела, Стинг и пр.

Самая титулованная акапелла группа США, получившая 10 наград "Грэмми", поет в жанрах госпел, джаз, R&B и поп.

Отметим, что группа была создана в 1980 году Клодом Макнайтом в колледже Оквуд американского штата Алабама под названием "The Gentleman’s Estate Quartet". Затем коллектив получил известность под названием "Alliance".

В 1987 году при заключении контракта с компанией "Reprise Records" выяснилось существование одноименного музыкального коллектива, и группа была названа "Take 6".

Завоевание первым альбомом группы "Take 6" симпатий слушателей и критиков джаза и поп-музыки прославило коллектив.

В целом, каждый музыкальный альбом этой великолепной "шестерки" становился событием в мире джаза и продавался миллионными тиражами.