В Центре Гейдара Алиева состоялся первый концерт Бакинских летних дней джаза

В Центре Гейдара Алиева состоялся первый концерт Бакинских летних джазовых дней.

В Центре Гейдара Алиева состоялся первый концерт Бакинских летних дней джаза.

Как сообщает Report, бакинские летние дни джаза стартовали с 3 июля.

На открытии мероприятия в Аудиториуме Центра Гейдара Алиева были представлены две концертные программы. Вначале перед публикой выступил известный турецкий гитарист Ондер Фоджан с группой Meltem Ege. Их выступление сопровождал Бакинский камерный оркестр. На этот раз оркестр предстал перед зрителями в разных амплуа, представив тандем классики и джаза.

Затем состоялся концерт пианиста Эльчина Ширинова и его квартета. Проработавший 4 года в известном израильском трио Avishai Сohen и выступающий с концертными программами во многих странах мира, Эльчин Ширинов вместе с израильскими музыкантами исполнил в родном городе причудливые джазовые ритмы.

А сегодня в Центре Гейдара Алиева выступит с трио знаменитый джазовый пианист Альфредо Родригес (Куба-США). Номинант премии "Грэмми", знаменитый джазовый пианист Альфредо Родригес предстанет перед любителями джаза в рамках мирового турне.

5 и 7 июля в парке Центра Гейдара Алиева также будут представлены концертные программы.