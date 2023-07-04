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В Центре Гейдара Алиева состоялся первый концерт Бакинских летних дней джаза

В Центре Гейдара Алиева состоялся первый концерт Бакинских летних дней джаза В Центре Гейдара Алиева состоялся первый концерт Бакинских летних джазовых дней.
Kультурная политика
4 июля 2023 г. 09:54
В Центре Гейдара Алиева состоялся первый концерт Бакинских летних дней джаза

В Центре Гейдара Алиева состоялся первый концерт Бакинских летних дней джаза.

Как сообщает Report, бакинские летние дни джаза стартовали с 3 июля.

На открытии мероприятия в Аудиториуме Центра Гейдара Алиева были представлены две концертные программы. Вначале перед публикой выступил известный турецкий гитарист Ондер Фоджан с группой Meltem Ege. Их выступление сопровождал Бакинский камерный оркестр. На этот раз оркестр предстал перед зрителями в разных амплуа, представив тандем классики и джаза.

Затем состоялся концерт пианиста Эльчина Ширинова и его квартета. Проработавший 4 года в известном израильском трио Avishai Сohen и выступающий с концертными программами во многих странах мира, Эльчин Ширинов вместе с израильскими музыкантами исполнил в родном городе причудливые джазовые ритмы.

А сегодня в Центре Гейдара Алиева выступит с трио знаменитый джазовый пианист Альфредо Родригес (Куба-США). Номинант премии "Грэмми", знаменитый джазовый пианист Альфредо Родригес предстанет перед любителями джаза в рамках мирового турне.

5 и 7 июля в парке Центра Гейдара Алиева также будут представлены концертные программы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində Bakı Yay Caz Günlərinin ilk konserti keçirilib

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