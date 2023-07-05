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В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт кубинского джазмена

В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт кубинского джазмена В рамках Международных Бакинских летних дней джаза в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт известного кубинского джазового пианиста Альфредо Родригеса.
Kультурная политика
5 июля 2023 г. 13:32
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт кубинского джазмена

В рамках Международных Бакинских летних дней джаза в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт известного кубинского джазового пианиста Альфредо Родригеса.

Как сообщает Report, во второй день Международных бакинских летних дней джаза любителям этого жанра был подарен незабываемый музыкальный вечер.

В рамках мирового турне состоялся бакинский концерт с участием трио номинанта премии "Грэмми", известного джазового пианиста Альфредо Родригеса (Куба-США).

Динамичные импровизации музыкантов на концерте были встречены восторженными аплодисментами публики.

Альфредо Родригес впервые принял участие в престижном джазовом фестивале в швейцарском городе Монтре в 2006 году, который запомнился своими замечательными джазовыми импровизациями. С тех пор Альфредо Родригес прославился как пианист с большим творческим потенциалом. В 2009 году Альфредо Родригес переехал в США и продемонстрировал свое искусство на родине джаза. Таким образом, он становится одним из ведущих исполнителей в жанре "джаз-латино-классика". А. Родригес делил сцену с такими известными музыкантами, как Эсперанс Сполдинг, Маккой Тайнер, Патти Остин, Ричард Бона и Уэйн Шортер.

Уже в пятый раз концерты фестиваля будут проходить не только в закрытых помещениях, но и под открытым небом. Как и в предыдущие годы, программа дней джаза в этом году достаточно насыщенная.

Так, 5 июля в парке Центра Гейдара Алиева пианист, аранжировщик, профессор музыкального колледжа Беркли Георгий Микадзе исполнит джазовые импровизации известных грузинских композиторов вместе со своим трио. В этот же день учащиеся детской школы искусств номер 2 имени основоположника азербайджанского джаза Вагифа Мустафазаде подарят собравшимся в парке Центра Гейдара Алиева прекрасный джазовый вечер.

Финальный аккорд джазового фестиваля прозвучит 7 июля в исполнении джазового оркестра имени Олега Лундстрема.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKubalı cazmen Heydər Əliyev Mərkəzində konsert verib

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