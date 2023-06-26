В Центре Гейдара Алиева состоялся заключительный концерт в рамках фестиваля "Мир мугама"

25 июня в Центре Гейдара Алиева состоялся итоговый концерт в рамках 6-го Международного музыкального фестиваля "Мир мугама".

25 июня в Центре Гейдара Алиева состоялся заключительный концерт VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама".

Как сообщает Report, на мероприятии, наряду с известными деятелями науки и культуры Азербайджана, присутствовали многочисленные зарубежные гости фестиваля.

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, был проведен при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской национальной консерватории. В нем приняли участие музыканты из Турции, Узбекистана, Таджикистана, Израиля, Афганистана, Ирана, Ирака, Греции, Великобритании, Мали, Индии, Иордании и Египта.

Участница фестиваля Васыматы Габринати, которая перед концертом дала интервью журналистам, сказала: "Это – лучший фестиваль, в котором я принимала участие после проведенного в 2009 году первого Международного фестиваля мугама. Очень приятно видеть здесь выступающих в различных жанрах музыкантов, мастеров со всех уголков мира. Мы получили удовольствие от организованного здесь мероприятия".

В 2009 году по инициативе и при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Баку впервые в мире состоялся Международный фестиваль мугама. С того дня Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" превратился в широкомасштабное культурное событие, ставшее традиционным в музыкальной жизни Азербайджана, в котором принимают участие исполнители и исследователи традиционной музыки Востока. В фестивалях, состоявшихся в 2009, 2011, 2013, 2015 и 2018 годах, также участвовали известные музыканты и исследователи из различных стран мира. В рамках фестивалей как в Баку, так и во многих регионах страны были проведены концерты с участием азербайджанских и зарубежных музыкантов, организованы международный конкурс мугама, международный научный симпозиум и мастер-классы.

Наш очередной собеседник – Дауд Хан Садозаи, приехавший из Афганистана вместе со своим студентом Матьё. Отметив, что рады находиться в Баку, исполнители сказали, что фестиваль прошел в прекрасной атмосфере.

По признанию гостей, участие в Международном фестивале мугама в Баку их духовно обогащает, а такой искренней любви, внимания и заботы о музыке они не видели нигде в мире.

Заключительный концерт фестиваля начался с выступления ритм-группы "Натиг". Особую атмосферу и очарование вечеру придали выступление народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и танец ансамбля "Мирвари".

Приглашенный на сцену председатель жюри Международного конкурса мугама в категориях ханенде и инструментального исполнительства, ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими говорил о значении фестиваля, внимании и заботе о наследии мугама в Азербайджане. Он отметил, что Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" с первого дня проводится при поддержке и под эгидой Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Фестиваль, собирающий многих видных представителей традиционных музыкальных культур из различных регионов, а также молодых музыкантов, композиторов, исследователей, пропагандистов и любителей, стал международной платформой, где демонстрируются сложившиеся в регионах традиции мугамного искусства и его развитие в наши дни. В рамках фестиваля проводится цикл концертов, на которых исполняются различные музыкальные произведения в традиционном и новаторском жанре и стиле, а также международный научный симпозиум и конкурс исполнителей традиционной музыки.

Говоря о Международном конкурсе мугама, проводимом в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", председатель жюри сказал, что в конкурсе, наряду с исполнителями из Азербайджана, приняли участие 22 музыканта из Ирана, Израиля, Узбекистана и Турции. Борьбу за первое место в категории инструментального исполнительства вели 12, а в категории ханенде – 10 исполнителей.

Нашу страну на конкурсе в категории инструментального исполнительства представляли пять, а в категории ханенде – четыре исполнителя.

Выступая на церемонии, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов сказал, что в рамках фестиваля, продолжавшегося восемь дней, были проведены многочисленные мероприятия: "Мы очень рады тому, что фестиваль, основа которого была заложена по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, уже имеет свои традиции. Выражаем руководству страны признательность за проведение в шестой раз международного фестиваля".

Заместитель министра подчеркнул, что грандиозный музыкальный праздник, который играет большую роль в культурной жизни страны, состоялся не только в столице – городе Баку, но и в регионах. Прошли концерты в древней Шуше – культурной столице Азербайджана, городе, который является колыбелью искусства мугама и который был освобожден от врага под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева во время 44-дневной Отечественной войны, а также в Агджабеди.

Он особо отметил, что отличительной чертой нынешнего Международного музыкального фестиваля «Мир мугама» стало то, что он совпал со 100-летним юбилеем великого лидера Гейдара Алиева и проходит в год, который объявлен Распоряжением Президента Ильхама Алиева «Годом Гейдара Алиева».

Затем состоялось награждение победителей Международного конкурса мугама.

На вечере, продолжившемся художественной программой, состоялось совместное выступление известного исполнителя на кеманче Имамъяра Гасанова, народного артиста Натига Ширинова, тариста Руфата Гасанова, музыкантов Умида Ширинова и Хикмета Ширинова.

Индийский музыкант Васуматхи Бадринатхана, делясь впечатлениями от концерта, расценил Фестиваль мугама как прекрасную инициативу. "На VI Международном музыкальном фестивале "Мир мугама" мы вместе с азербайджанской исполнительницей мугама Сакиной Исмайловой исполнили мугам и "Мураагам", представляющие два древних исполнительских искусства. Это было великолепно. Проведение фестиваля мугама с участием известных музыкантов со всего мира, пропагандирующего мировую музыку, является прекрасной инициативой правительства Азербайджана", - отметил она.

На этом замечательном музыкальном празднике всем участникам есть что сказать. Один из них – израильский музыкант Крапс Машитов. "Я являюсь президентом Музыкальной академии восточной музыки "Макамат", которая находится на севере Израиля, а в фестивале принимаю участие вместе с музыкальным директором академии, моим коллегой Нисси Лигаси. Мы исполнили здесь гибридную музыку на основе еврейской музыки и макама. В нашей академии мы изучаем азербайджанскую музыку, а также традиционную арабскую, турецкую, марокканскую, персидскую и кавказскую музыку", – рассказал он.

На заключительном концерте фестиваля победители VI Международного конкурса мугама разделили сцену c народными артистами Эльчином Гашимовым, Фарганой Гасымовой, заслуженными артистами Эльнуром Ахмедовым, Ширзадом Фаталиевым, Тайяром Байрамовым и другими мастерами. Впечатляющим заключительным аккордом концерта стала песня "Карабах шикестеси", которую вместе с другими участниками программы исполнил народный артист Мансум Ибрагимов.