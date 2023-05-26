В Центре Гейдара Алиева состоялся гала-концерт

25 мая в Центре Гейдара Алиева состоялся гала-концерт, организованный в рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

25 мая в Центре Гейдара Алиева состоялся гала-концерт, организованный в рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на концерте, прошедшем в праздничной атмосфере на сцене зала Auditorium, выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, народные артисты Азербайджана Динара Алиева (сопрано), Фархад Бадалбейли (фортепиано), Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Юсиф Эйвазов (тенор) и итальянский оперный певец Амброджо Маэстри (баритон).

Зрители услышали произведения Узеира Гаджибейли, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Фикрета Амирова, Франческо Силеа, Ниязи, Пьетро Масканьи, Сергея Рахманинова, Умберто Джордано.

Концерт, начавшийся с интродукции из балета "1001 ночь" и праздничного танца, продолжился ариями Балаша из оперы "Севиль", Родриго из оперы "Дон Карлос", а также ариями из опер "Тоска" и "Отелло" и других известных произведений. Концерт завершился совместным исполнением Динары Алиевой, Юсифа Эйвазова и Амброджо Маэстри арий из оперы "Трубадур".

После концерта певцы поделились своими впечатлениями.

Итальянский оперный певец Амброджо Маэстри, сказав, что рад находиться в Баку, признался, что влюбился в красоту города. Он особо отметил, что народный артист Юсиф Эйвазов – один из лучших теноров мира, и выступать с ним на одной сцене – одно удовольствие.

По словам народного артиста Юсифа Эйвазова, ему очень приятно делить сцену такого замечательного центра с друзьями искусства. Он сказал: "Мы много лет вместе выступаем с Амброджо Маэстри на сценах Европы и Америки. Мы пели дуэтом с народной артисткой Азербайджана, оперной певицей, солисткой Большого театра России Динарой Алиевой во многих спектаклях. Сегодня для нас большая честь выступить с концертной программой в столь торжественный год – "Год Гейдара Алиева".

Народная артистка Динара Алиева подчеркнула, что рада вновь побывать в родном Баку, выразила удовлетворение участием в "Год Гейдара Алиева" в концерте, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: "Мы очень уважаем великого лидера Гейдара Алиева и поэтому с большой ответственностью готовились к концерту. В концертную программу вошли произведения самых известных композиторов Азербайджана и Италии. Надеюсь, зрители остались довольны".