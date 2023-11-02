В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу"

В Центре Гейдара Алиева 1 ноября состоялось открытие выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

В Центре Гейдара Алиева 1 ноября состоялось открытие выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

Как передает Report, это первая выставка, посвященная выдающемуся государственному деятелю и полководцу Узун Гасану.

Выставка дает посетителям возможность совершить экскурс в историю Азербайджана, в частности, государства Аггоюнлу и осознать его особое место в истории азербайджанской государственности.

Отметим, что в этом году исполняется 600 лет со дня рождения Узун Гасана (1423 – 1478), основателя государства Аггоюнлу.

Выставка продлится до 17 января 2024 года.