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В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу"

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу" В Центре Гейдара Алиева 1 ноября состоялось открытие выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".
Kультурная политика
2 ноября 2023 г. 11:23
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу

В Центре Гейдара Алиева 1 ноября состоялось открытие выставки "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

Как передает Report, это первая выставка, посвященная выдающемуся государственному деятелю и полководцу Узун Гасану.

Выставка дает посетителям возможность совершить экскурс в историю Азербайджана, в частности, государства Аггоюнлу и осознать его особое место в истории азербайджанской государственности.

Отметим, что в этом году исполняется 600 лет со дня рождения Узун Гасана (1423 – 1478), основателя государства Аггоюнлу.

Выставка продлится до 17 января 2024 года.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev Center hosts opening of exhibition “Uzun Hasan - Ruler of the Aggoyunlu State”
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində “Uzun Həsən - Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı” sərgisinin açılışı olub

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