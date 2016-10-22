В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие персональной выставки известного фотографа

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие персональной выставки известного немецкого фотографа Тео Аллофса под названием "Неизведанная Африка".

Как передает Report, на открытии выставки выступил заместитель директора Центра Гейдара Алиева Адиль Керимли, который отметил, что представленный фотопроект Тео Аллофса "Неизведанная Африка" является очередным вкладом Центра Гейдара Алиева в развитие нашей культуры и искусства. "Тео Аллофс является личностью мирового масштаба, обладателем множества международных наград и премий, его работы можно увидеть в самых передовых изданиях мира. Тео Аллофс снимает преимущественно пейзажи и животных, акцентируя внимание на исчезающих видах и угрозе их среде обитания. Уникальные работы мастера воплощают в себе необычайную любовь к флоре и фауне, неизведанному миру нашей планеты", - отметил Адиль Керимли.

Отмечалось, что в экспозиции представлено 29 фотографий, которые Тео Аллофс более 20 лет снимал в Африке, представляющих флору и фауну этого континента.

Тео Аллофс рассказал посетителям о каждом снимке, истории его появления.

Тео Аллофс выразил искреннюю признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за содействие в проведении выставки в Баку и возможность познакомиться с прекрасной столицей Азербайджана, высказав восхищение архитектурой Центра Гейдара Алиева.

"Для меня большая честь представить фотоколлекцию в Центре Гейдара Алиева. Я путешествую по всему миру вместе с супругой Джеми, до приезда в Баку мы посмотрели фотографии Центра Гейдара Алиева по интернету и были поражены его красотой и оригинальностью. Но нашему восхищению не было предела, когда мы своими глазами увидели это потрясающее здание, сокровищницу современной мировой архитектуры. Я выражаю свою искреннюю признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за проведение моей выставки в Центре Гейдара Алиева. Я знаю, что Лейла Алиева очень любит природу и часто бывает во многих странах мира. Два года назад мы познакомились во время нашего путешествия в Австралию, и с тех пор завязалось наше сотрудничество и дружеские связи. Хотелось бы также выразить признательность всем, кто помог в организации выставки и гостям, которые пришли на этот вечер. Сегодня я с большим волнением представляю свою фотовыставку, которая, надеюсь, понравится гостям", - отметил Тео Аллофс.

По словам фотографа, он любит путешествовать по малоизвестным местам планеты, куда, как говорится, не ступала нога человека. Именно кадры, сделанные в Австралии, Африке, Арктике и других малоизученных местах планеты, привлекают Тео Аллофса своей уникальностью, контрастностью красок, неизведанной философией земного мироздания.

Тео Аллофс путешествует по миру и делает потрясающие снимки нетронутых человеком ландшафтов, летая на параплане. Этот необычный транспорт фотограф выбрал потому, что так он может исследовать далекие уголки пустыни, сведя к минимуму контакт с дикой природой, и не навредив ей. Кстати, высота полета на его параплане может достигать от 300 м до 1,5 км. Таким образом, Тео Аллофсу удается получить действительно уникальные снимки, которых больше ни у кого нет.

Тео Аллофс более 30 лет занимается профессиональной фотографией, с 1995 года целиком посвятил себя съемкам природы, путешествуя по всему миру.

Тео Аллофс удостоен многих международных премий.

Учредитель Международного общества фотографов по защите природы (ILCP), большую часть своих работ он посвящает исчезающим видам животных и защите окружающей среды.