В Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею Резы Дегати

В Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею всемирно известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати.

В Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею всемирно известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати.

Как передает Report, выступая на мероприятии, министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что Реза Дегати является одним из выдающихся азербайджанцев, который прославляют нашу страну.

«Он, как истинный сын Азербайджана, во время первой Карабахской войны, во время оккупации и трагедии продолжал свою деятельность и, несмотря ни на что, доносил до мировой общественности реалии войны. Он показывал вандализмы, совершенные армянами. В то время, когда Азербайджан находился в информационно блокаде, Реза Дегати передавал правду с войны, чтобы люди со всего мира были осведомлены о том, что на самом деле происходит в Карабахе», - сказал он.

Министр добавил, что во многих известных галереях мира выставлялись фотографии Дегати, мир увидел своими глазами ужасы войны.

«Реза Дегати работал в самых горячих точках мира, в том числе и во время второй Карабахской войны. Он показывал через социальные сети справедливую борьбу Азербайджана за свою территориальную целостность. Даже несмотря на то, что он снимает военные кадры, мы видим в его фотографиях призыв к миру, гуманизм и значимость человеческой жизни. Он увековечил своими фотографиями память войны, показывая, что об этих ужасах нельзя забывать»,- подчеркнул он.