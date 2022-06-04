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В Центре Гейдара Алиева состоялось дефиле одежды по мотивам азербайджанских ковров

В Центре Гейдара Алиева состоялось дефиле одежды по мотивам азербайджанских ковров При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялась презентация новых ковров и дефиле одежды, изготовленной по мотивам ковров.
Kультурная политика
4 июня 2022 г. 12:15
В Центре Гейдара Алиева состоялось дефиле одежды по мотивам азербайджанских ковров

При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялась презентация новых ковров и дефиле одежды, изготовленной по мотивам ковров.

Как сообщает Report, на презентации в Центре Гейдара Алиева были представлены дизайнерские решения основателя бренда AFFFAIR Руфата Исмаила, вдохновленные древними элементами ковров "Ачма-юмма", "Карабах", " Нахчыван", "Овчулуг", "Пазырыг". Продемонстрирована также коллекция одежды "Sumakh".

В Азербайджане, являющемся самым древним центром ковроткачества в мире, этот вид искусства веками передавался из поколения в поколение, сохранился до современности. Ковровые мотивы всегда стимулировали создание новых идей, произведений. Фонд Гейдара Алиева, оказывающий поддержку сохранению и развитию школы ковроткачества в Азербайджане, а также ее популяризации в мире, организовал ряд проектов и выставок в этом направлении в стране и за рубежом. Традиционное искусство ковроткачества Азербайджана, включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, снова привлекает внимание в новых проектах.

На показе "AFFFAIR in Carpets" состоялось дефиле нарядов из коллекции "Sumakh Haute Couture" и "Sumakh Affordable Luxury". Коллекция "Sumakh Haute Couture" ранее демонстрировалась в Париже и Москве, а "Sumakh Affordable Luxury" впервые была представлена именно в Баку.

Работы, созданные по пяти известным ковровым мотивам, вошедшие в коллекцию, привлекают особое внимание.

Элементы ковра "Açma-yumma" отличаются среди карабахских ковров своими художественными особенностями и являются частью комплекса узоров из этой серии ковров. Элементы еще одного произведения, отличающегося своей красотой, вдохновлены узорами ковра "Карабах".

Произведение "Нахчыван" создано на основе новой художественной композиции с использованием различных элементов ковра, являющегося образцом карабахской школы ковроткачества, в том числе узоров ковров "Хатаи" и "Челеби".

Вдохновленный красотой элементов, относящихся к карабахским коврам "Ovçuluq", художник создал художественную композицию с шебеке, используя элементы композиции "Bəndi-Rumi", которая широко применялась в художественных школах Азербайджана и Ближнего Востока. Создание произведения "Pazırıq" вдохновлено центральными элементами одноименного ковра, считающегося самым древним в мире (2500 лет), который хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Целью проекта, вдохновленного азербайджанскими коврами, в частности карабахской школой ковроткачества, является сохранение исторических традиций в современных направлениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində xalça motivləri əsasında hazırlanan geyimlərin dəfiləsi keçirilib

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