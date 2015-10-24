В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация фильма «Баку, я люблю тебя» - ФОТО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ «Баку, я люблю тебя». Экранное произведение, которое сейчас будет представлено, появилось благодаря этой любви. Не любить этот город невозможно. Выражаю признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за поддержку в реализации кинопроекта «Баку, я люблю тебя». Хочу также сказать «Большое спасибо» Баку и бакинцам.

Как сообщает Report, эти теплые слова, сказанные перед премьерой одним из продюсеров фильма Егором Михалковым-Кончаловским на состоявшейся 23 октября в Центре Гейдара Алиева презентации кинопроекта «Баку, я люблю тебя», реализованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, были встречены многочисленными зрителями аплодисментами.

Сообщив, что работал в Азербайджане больше года, продюсер отметил, что здесь существуют древность и современность. Это, – с одной стороны, древний Баку, а с другой, – развивающийся с каждым днем современный Баку.

«В ходе съемок я получил большое удовольствие от нашей работы. Когда мы приступили к первым съемкам, Центр Гейдара Алиева еще только строился. Я горжусь тем, что презентация фильма «Баку, я люблю тебя» сегодня проводится в прекрасном месте, в Центре, носящем имя великого Гейдара Алиева», - подчеркнул продюсер кинопроекта.

В презентации фильма принимала участие руководитель проекта, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Перед презентацией Лейла Алиева встретилась с продюсерами проекта Егором Михалковым-Кончаловским и Надиром Мачановым, поздравила творческий состав с премьерой.

На презентации, которую зрители ждали с большим интересом, вначале были показаны кадры, отражающие процесс съемок.

Ведущий вечера подробно рассказал о кинопроекте.

Было отмечено, что до сих пор в мире реализовывались аналогичные кинопроекты, такие как «Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Москва, я люблю тебя». «Баку, я люблю тебя» является своего рода продолжением экранных произведений, снятых в этом направлении.

Было подчеркнуто, что киноновелла была произведена в киноконцерне «Мосфильм». Проект «Баку, я люблю тебя» состоит из девятиминутных короткометражных фильмов по 10 новеллам («Азия», «Встреча», «Художник», «Двор», «Бахрам Гур», «Каспийская Атлантида», «Лотерейный билет», «О любви», «Айсель», «Случайность»). Режиссеры фильмов – Егор Михалков-Кончаловский, Надир Мачанов, Алексей Голубев, Андрей Разенков (Россия), Александер Фодор (Великобритания), Андре Бадало (Испания), Наргиз Багирзаде, Ильгар Сафат, Самир Керимоглу и Явер Рзаев (Азербайджан). Авторы сценариев новелл – Надир Мачанов, Явер Рзаев, Ильгар Сафат, Самир Керимоглу, Наргиз Багирзаде и Александр Новотоцкий.

Было подчеркнуто, что процесс подготовки фильма стартовал в ноябре 2011 года. А съемки начались в 12 марта 2012 года. Съемки состояли из 2 сессий. В каждую из весенней и летней сессий, которые охватывали март-апрель и июнь-июль, было снято по 5 фильмов. Съемочная группа киноальманаха состояла из 138 человек. В проекте «Баку, я люблю тебя» с учетом массовок роли получили 150 актеров и актрис.

Затем состоялась презентация фильма.

В экранном произведении, созданном в течение девяноста дней, наряду с народными артистами Азербайджана Расимом Балаевым, Мабудом Магеррамовым, Лалазар Мустафаевой, заслуженными артистами Шамилем Сулейманлы, Бахрамом Багирзаде, Айшадом Мамедовым, Санубар Искендерли и другими мастерами, снимались также актеры, приглашенные из Италии, Великобритании, Турции, России, Беларуси, Литвы и Узбекистана. Среди них - такие знаменитости, как Алессандро Бертолуччи, Азия Ардженто, Надира Мюррей, Агния Дитковските, Вадим Цаллати, Вячеслав Разбегаев и Татьяна Ружавская.

Каждое из экранных произведений, вызвавших большой интерес, отражает различные эпизоды из жизни Баку. Короткометражные фильмы повествуют об отношениях между людьми, их любви и ожиданиях, радостных и грустных мгновениях. А главным героем, объединяющим этих людей, отношения, различные эпизоды жизни, является город Баку. Фильм, по мнению актеров и режиссеров, одновременно является признанием в любви Баку.

После показа творческий состав был приглашен на сцену. Выступавшие отмечали, что им было очень приятно участвовать в таком проекте. Члены творческого состава поблагодарили Лейлу Алиеву за поддержку в реализации проекта, за то, что она подарила им этот праздник.

Режиссер из Великобритании Александер Фодор, делясь впечатлениями о фильме, отметил, что рад находиться в Баку, и подчеркнул, что этот проект имеет важное значение в его жизни. «Я и дальше охотно снимал бы фильм в Баку», - сказал он.

Можно с уверенностью сказать, что фильм «Баку, я люблю тебя», воспевающий нашу столицу, живущих здесь людей, повсюду в мире будет пробуждать у зрителей желание увидеть наш древний и современный город, вызовет любовь к нему.