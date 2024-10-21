В Центре Гейдара Алиева пройдет выставка нигерийского скульптора, посвященная охране окружающей среды

09:19

В Центре Гейдара Алиева пройдет очередная выставка, на которой будут представлены произведения нигерийского скульптора Дотуна Популы.

Как сообщает Report, 7 ноября откроется персональная выставка "Возрожденная красота" (Reclaimed Beauty) скульптора.

Свою 7-ю персональную выставку скульптор проводит накануне COP29 в Баку и оригинальными произведениями акцентирует внимание на важности защиты климата и заботы об окружающей среде, создавая работы не из традиционных материалов, а из металлических промышленных отходов.

Отметим, что с 2012 года в Азербайджане при организации Фонда Гейдара Алиева проводится международный фестиваль "От отходов к искусству", целью которого является привлечение внимания широкой общественности к экологическим проблемам. Работы, изготовленные преимущественно из бытовых отходов, демонстрируют возможность превращения даже отходов в произведения искусства. Результатом успешной работы в данной сфере можно считать открытие в 2015 году в Азербайджане музея "От отходов к искусству" в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала".