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В Центре Гейдара Алиева состоится презентация документального фильма “Сердце лидера”

В Центре Гейдара Алиева состоится презентация документального фильма “Сердце лидера” 10 октября в Центре Гейдара Алиева состоится презентация документального фильма “Сердце лидера”.
Kультурная политика
26 сентября 2023 г. 19:30
В Центре Гейдара Алиева состоится презентация документального фильма “Сердце лидера”

10 октября в Центре Гейдара Алиева состоится презентация документального фильма “Сердце лидера”.

Как сообщает Report, фильм, автором которого является первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженный журналист РФ Михаил Гусман, посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Фильм охватывает период, когда великий лидер Гейдар Алиев по настоянию народа вернулся к политической власти в Азербайджане и возглавил страну.

В фильме можно услышать эксклюзивные интервью Гейдара Алиева с Михаилом Гусманом, его ценные мысли, увидеть редкие архивные кадры, связанные с его политической деятельностью.

Съемки проходили в Москве, Баку и Нахчыване, где родился великий лидер.

Режиссер документального фильма ”Сердце лидера" Валерий Спирин, автор сценария Марина Денисевич. Народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу написал для фильма песню на стихи поэта Юрия Ряшенцева.

Фильм снят на азербайджанском и русском языках.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzində “Liderin ürəyi” sənədli filmi təqdim olunacaq

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