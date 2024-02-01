В Центре Гейдара Алиева показан японский спектакль Noh Opera

В Центре Гейдара Алиева был показан спектакль Noh Opera, представленный театральной школой Хошо, которая специализируется по одному из видов традиционного театрального искусства Японии - No.
Как передает Report, в трехактном спектакле Noh Opera под аккомпанемент различных музыкальных инструментов был исполнен танец Raku, средствами драматического искусства рассказывалось о счастливой жизни, об изготовлении традиционного японского меча катаны, считающегося "божественным мечом".
На сцене художественными средствами символически была отображена дружба между Азербайджаном, Страной огней, и Японией, Страной хвойных лесов.
Выступления мастеров искусств Японии были встречены азербайджанскими зрителями с большим интересом.
No считается в Японии одним из уникальных видов театрального искусства, которое в течение семи веков передается из поколения в поколение, от родителей детям, от мастера ученикам.
Оно сформировалось в средние века в Японии на основе молитв и религиозных ритуалов, которые люди выполняли для умиротворения злых сил и предотвращения стихийных бедствий. В то же время на возникновение и развитие этого древнего искусства благодаря Великому Шелковому пути оказали влияние культуры различных народов.