В Центре Гейдара Алиева показан японский спектакль Noh Opera

В Центре Гейдара Алиева был показан спектакль Noh Opera, представленный театральной школой Хошо, которая специализируется по одному из видов традиционного театрального искусства Японии - No.

В Центре Гейдара Алиева был показан спектакль Noh Opera, представленный театральной школой Хошо, которая специализируется по одному из видов традиционного театрального искусства Японии - No.

Как передает Report, в трехактном спектакле Noh Opera под аккомпанемент различных музыкальных инструментов был исполнен танец Raku, средствами драматического искусства рассказывалось о счастливой жизни, об изготовлении традиционного японского меча катаны, считающегося "божественным мечом".

На сцене художественными средствами символически была отображена дружба между Азербайджаном, Страной огней, и Японией, Страной хвойных лесов.

Выступления мастеров искусств Японии были встречены азербайджанскими зрителями с большим интересом.

No считается в Японии одним из уникальных видов театрального искусства, которое в течение семи веков передается из поколения в поколение, от родителей детям, от мастера ученикам.

Оно сформировалось в средние века в Японии на основе молитв и религиозных ритуалов, которые люди выполняли для умиротворения злых сил и предотвращения стихийных бедствий. В то же время на возникновение и развитие этого древнего искусства благодаря Великому Шелковому пути оказали влияние культуры различных народов.