В Центре Гейдара Алиева открылась выставка Сальвадора Дали "Сюрреализм – это Я"

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки произведений одного из самых известных художников XX века – Сальвадора Дали "Сюрреализм - это Я".

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки произведений одного из самых известных художников XX века – Сальвадора Дали "Сюрреализм - это Я".

Как сообщает Report, среди впервые представленных в Азербайджане произведений Сальвадора Дали – графика, скульптуры из стекла, бронзовые барельефы, а также мультимедиа контент в формате "ожившие полотна". Произведения, выставленные в Центре Гейдара Алиева, являются одной из самых больших коллекций работ Сальвадора Дали в мире. Благодаря этому уникальному проекту, инициатором которого является коллекционер Павел Башмаков, любители искусства могут окунуться в неповторимый мир художника. Мультимедийная зона, в которой "оживают" созданные им образы, также позволит ближе ознакомиться с творчеством Сальвадора Дали.

Выставка проводится по инициативе компании Synergy Partnership и известной российской галереи PS Gallery.

На церемонии открытия директор Synergy Partnership Руфат Аббасов отметил, что организация выставки гениального художника прошлого века Сальвадора Дали в Центре Гейдара Алиева – одном из самых грандиозных архитектурных образцов ХХ века – является замечательным культурным проектом: "Сальвадор Дали – один из ярчайших представителей сюрреализма, изменивший взгляды многих людей на искусство. Мы уверены, что представленные здесь работы позволят посетителям совершить путешествие во внутренний мир художника".

Основатель и владелец PS Gallery Павел Башмаков сказал, что Баку всегда был одним из важнейших культурных центров: "Здесь родились и выросли замечательные люди, которые сделали культуру разнообразной, великой, прославили свой город. Отрадно, что именно в Баку мы открываем большой проект, посвященный жизни и творчеству великого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Я не могу обойти вниманием то, что в этом году отмечается 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева. Это наш подарок азербайджанскому народу в такой знаменательный год".

На выставке демонстрируются сюрреалистические скульптуры из стекла и прижизненные фотографии художника. Каждое произведение Дали – это не только шедевр графического искусства, проявление новаторства и неповторимого авторского подхода, но и целая история.

Отметим, что в свое время Дали получил заказ итальянского правительства на создание серии иллюстраций к знаменитому произведению Данте Алигьери "Божественная комедия". Впоследствии заказ был отменен, так как итальянское общество возражало против того, чтобы иллюстрация к произведению итальянского поэта была написана испанским художником. Однако Дали не прекратил работу. В течение десяти лет художник из любви к творчеству Данте создает 3 500 гравюр, что, в свою очередь, позволяет добиться необыкновенного живописного эффекта. Обладая уникальным талантом, Сальвадор Дали имел другой взгляд на мир, любил экспериментировать с пространством, формой и цветом. Произведения, созданные Дали, выполнены в жанре сюрреализма, а сам художник является одним из самых ярких и известных представителей этого направления искусства. Работы Сальвадора Дали хранятся в крупнейших музеях мира и считаются классикой сюрреализма. Произведения художника меняют представление людей об искусстве и побуждают настроиться на собственные чувства.

Выставка будет открыта для посетителей до 8 октября. Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева.