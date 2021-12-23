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В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка бразильской художницы Нины Пандольфо

В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка бразильской художницы Нины Пандольфо 22 декабря в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка бразильской художницы Нины Пандольфо, работающей в стиле стрит-арт, под названием «Благодарность» (Gratitude).
Kультурная политика
23 декабря 2021 г. 12:32
В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка бразильской художницы Нины Пандольфо
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22 декабря в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка бразильской художницы Нины Пандольфо, работающей в стиле стрит-арт, под названием «Благодарность» (Gratitude).

В открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступивший на церемонии директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что проведение подобной выставки в Центре особо ценно в период пандемии. В создании экспозиции участвовала сама Нина Пандольфо, которая уже несколько дней находится в Баку. Также большой вклад в открытие выставки внесли посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес Да Круза и директор галереи Джан Давид Малат.

A.Алакбаров подчеркнул особую роль вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в организации подобных мероприятий.

Проинформировав о концепции выставки, бразильская художница Нина Пандольфо выразила признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой и всем, кто внес вклад в организацию выставки.

Художница сказала, что выставка «Благодарность» - это выставка, отражает идею всемерной благодарности, а точнее в смысле стиля жизни.

"Благодарность - это возвышенное чувство. Оно учит нас преодолевать трудности, вселяет уверенность в светлое будущее. Это чувство учит нас делиться, объединяться, чувствовать других. Оно озаряет светом наши глаза, когда сердце сжимается от боли. Надеюсь, все посетители ощутят, что сила женщины в хрупкости. Женщина не слабая, а хрупкая. Слабость - это отсутствие силы. А хрупкость - это чувствительность. Именно чувствительность женщины дает нам силы работать, поддерживать других, заботиться о них, одним словом, делать все, что делают женщины”, - отметила художница в своем выступлении.

Выступая на церемонии открытия выставки, посол Бразилии Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес Да Круза поблагодарил первого вице-президента Азербайджанской Республики и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за эту замечательную инициативу, и вице-президента Фонда Лейлу Алиеву за приглашение Нины Пандольфо в Азербайджан.

Затем состоялось знакомство с выставкой.

На выставке представлены работы автора, посвященные женщинам, представляющим мультикультурный мир, отличающийся этническим разнообразием. Посетители также могут познакомиться с граффити-инсталляциями Нины Пандольфо.

Выставка “Благодарность” продлится до 19 июня 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində braziliyalı rəssam Nina Pandolfonun fərdi sərgisi açılıb

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