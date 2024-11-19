В Центре Гейдара Алиева открылась фотовыставка "Земля глазами детей"

В Центре Гейдара Алиева 18 ноября состоялось награждение победителей международного фотоконкурса "Земля глазами детей" и открытие фотовыставки.

В Центре Гейдара Алиева 18 ноября состоялось награждение победителей международного фотоконкурса "Земля глазами детей" и открытие фотовыставки.

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие помощник президента Анар Алакбаров, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малики, известные деятели науки и культуры.

Проект был реализован по инициативе основателя ассоциации Reza Visual Academy, известного фотографа Резы Дегати при поддержке Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) и Операционной компании COP29 Азербайджан.

Выступая на мероприятии, Лейла Алиева отметила, что эта выставка демонстрирует красоты нашей планеты и стоящие перед ней вызовы глазами детей: "В их взгляде есть милосердие, понимание и чувствительность. Я думаю, что в каждом из нас есть желание защищать природу. Мы рождаемся с этим чувством, но со временем забываем об этом. Эта выставка напоминает нам остановиться, глубоко вздохнуть, почувствовать природу и жизнь. Дети - это не только наше будущее, они также наше настоящее. Только дети умеют жить сегодняшним днем".

Инициатор проекта, известный фотограф Реза Дегати сказал, что цель этой выставки - привлечь внимание мира к природе, любви к ней и ее защите глазами детей. "Конкурс проводится во второй раз. Мы обратились к этой теме по инициативе Лейлы ханум Алиевой. За короткое время сотни детей из разных стран мира присоединились к этой инициативе. Своими фотографиями дети еще раз напоминают всем о своей любви к природе и важности ее защиты", - сказал Р.Дегати, добавив, что несмотря на то, что он занимается этим искусством около 60 лет, фотографии природы, сделанные маленькими детьми, его поразили. "Мы показали эти фотографии взрослым, чтобы они увидели, что говорят дети. Давайте прислушаемся к детям. Потому что они призывают всех любить и защищать природу. Я верю, что каждый отнесется к их призыву с чуткостью", - отметил он.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева отметила, что рада принимать участие в этом мероприятии: "Мы собрались здесь, чтобы обсудить наше обязательство по обеспечению здоровой планеты для молодежи и детей. Я очень рада быть частью этих совместных усилий с Общественным объединением IDEA и с участием детей, а также друга ООН Резы".

Молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова подчеркнула, что для нее честь быть представленной в жюри. "Мы обращаемся к детям, молодежи и взрослым с призывом всегда любить природу и воздерживаться от ее загрязнения. Мы хотим оставить в наследство зеленый мир и желаем, чтобы наши дети жили в более устойчивом и зеленом мире, чем тот, в котором живем мы сейчас", - добавила она.

После выступлений детям-участникам фотоконкурса были вручены сертификаты.

Затем участники посетили выставку, организованную в рамках международного фотоконкурса "Земля глазами детей". На выставке были представлены работы победителей и других участников.

Отметим, что целью фотоконкурса, проходившего с 11 октября по 2 ноября среди детей и подростков до 18 лет, было повышение осведомленности о климатических проблемах, а также пригласить молодежь поделиться своим видением красоты природы, загрязнения и проблем, создаваемых изменением климата.

В конкурсе, проходившем под лозунгом "Я люблю природу, боюсь загрязнения" и на который было представлено около 3 000 фотографий, всего было награждено 14 номинантов.

В категории 10-18 лет три номинанта из Филиппин, Шри-Ланки и Мальты заняли соответственно первое, второе и третье места. В той же категории 5 фотографов из Бангладеш, Великобритании, Ирана, Ирландии и Мьянмы получили почетные награды за креативные и заставляющие задуматься фото.

В категории до 10 лет пять финалистов из Франции, Ирана, Швейцарии и Турции были удостоены специальных наград за отличные презентации, а фотограф из Азербайджана получил специальные призы в категории принимающей страны от жюри, Reza Visual Academy, Degati Agency и Webistan.

В конкурсе приняли участие представители 50 стран, включая Азербайджан, США, Германию, ОАЭ, Великобританию, Китай, Данию, Францию, Швейцарию, Италию, Канаду, Норвегию и др. Фотографии, представленные кандидатами на конкурс, охватывали такие темы, как повышение осведомленности об изменении климата, подчеркивание путей решения проблемы и разделение чувства ответственности за сохранение нашей планеты.