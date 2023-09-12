В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу"

В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

Как сообщает Report, экспонаты, представленные на выставке, расскажут об истории государства Аггоюнлу, основанного выдающимся государственным деятелем и полководцем Узуном Гасаном, и оставленном им следе в истории азербайджанской государственности.

Посетители смогут ознакомиться со многими редкими экспонатами, в том числе с образцами, которые по сей день хранились в Военном музее Стамбула (Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı) и впервые вывезены за пределы Турции.

Отметим, что в этом году исполняется 600 лет со дня рождения Узун Гасана (1423-1478), основателя государства Аггоюнлу.