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В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу"

В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу" В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".
Kультурная политика
12 сентября 2023 г. 11:11
В Центре Гейдара Алиева откроется выставка Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу

В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу".

Как сообщает Report, экспонаты, представленные на выставке, расскажут об истории государства Аггоюнлу, основанного выдающимся государственным деятелем и полководцем Узуном Гасаном, и оставленном им следе в истории азербайджанской государственности.

Посетители смогут ознакомиться со многими редкими экспонатами, в том числе с образцами, которые по сей день хранились в Военном музее Стамбула (Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı) и впервые вывезены за пределы Турции.

Отметим, что в этом году исполняется 600 лет со дня рождения Узун Гасана (1423-1478), основателя государства Аггоюнлу.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzində “Uzun Həsən-Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı” sərgisi açılacaq

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