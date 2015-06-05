​В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Грейс Келли: принцесса и икона стиля"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева в городе Баку откроется всемирно известная и вызывающая большой интерес посетителей выставка "Грейс Келли: принцесса и икона стиля". Как сообщили Report в Центре, 12 июня состоится официальная церемония открытия выставки, которая впервые будет проходить в Азербайджане. Князь Монако Альбер II примет участие на церемонии открытия.

Выставка посвящена жизненному пути известной голливудской актрисы и принцессы Монако Грейс Келли (1929-1982). Экспонаты отражают карьеру киноактрисы, а также период ее жизни после брака с принцем Монако Ренье III. На выставке бакинским зрителям будет представлено более 200 экспонатов, включающих личные вещи принцессы, драгоценности, письма, фотографии и другие интересные предметы. На выставке в Центре Гейдара Алиева также впервые будут представлены личные автомобили Грейс Келли.

Отметим, что выставка "Грейс Келли: принцесса и икона стиля" впервые была открыта в Монако в 2007 году, после чего экспозиция была представлена в Париже, Москве, Риме, Сан-Паулу, Торонто, Бендиго, Астане, Монреале, Дойлестауне и Апельдорне.

Выставка откроется для общественности 13 июня и продлится до 1 ноября.